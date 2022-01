Iako je nova Tinder opcija najavljena još početkom prošle godine, od tada se o njoj nije mnogo čulo.

Tinder bi korisnicima uskoro trebalo da omogući proveravanje onih sa kojima se poklope na aplikaciji, a kako bi bili sigurni u sopstvenu bezbednost pre nego što ih sretnu u stvarnom svetu.

Kompanija Match, koja stoji iza aplikacije Tinder, udružila se još u martu 2021. godine s platformom Garbo, kako bi zajedno povećali bezbednost korisnika.

Zainteresovani su i do sada uz poseban zahtev mogli da dobiju informacije o onima sa kojima žele da se sretnu, ali je nova funkcija fokusirana na žene i pripadnike osetljivih grupa.

Problem s online dejtingom je što se ne zna ko stoji s druge strane, čak i nakon brojnih fotografija i video poziva.

Istina je da se ljudi često pretvaraju i u pravom životu (mada su i aplikacije za upoznavanje odavno „pravi život“), zbog čega se opasnost ne prepoznaje na vreme, ali su u online svetu te stvari još komplikovanije. Mnogo je onih koji kradu tuđe identitete, budući da je preuzimanje i manipulacija fotografijama danas mačji kašalj. Često se laže i o godinama, profesiji, ali i o mnogo opasnijim stvarima.

Iako je nova Tinder opcija najavljena još početkom prošle godine, od tada se o njoj nije mnogo čulo. Garbo je neprofitna organizacija koja se bavi proveravanjem podataka o korisnicima, a preko javno dostupnih informacija, što bi trebalo da pomogne.

Još je pre godinu dana objavljeno da će za proveru nekog Tinder korisnika biti potrebno da se zna ime i prezime, ili ime i broj telefona. Zainteresovana strana potom dobija informacije o prethodnom ponašanju, te o tome da li je korisnik osuđivan zbog nasilničkog ponašanja, dok se informacije o drugim krivičnim delima i prekršajima ne uključuju.

Nije najjasnije kako će korisnici dolaziti do traženih podataka, pa ostaje da se vidi na koji će način opcija funkcionisati kada stigne do svih (još uvek nije objavljen datum lansiranja). Korisnicima se preporučuje da ako mogu provere društvene mreže onih sa kojima se sastaju, ako ih neko krije i to je razlog za sumnju.