Dok šeta po oblacima, igrač čuje naratora koji priča o tome kako su i kada tornjevi sagrađeni, te mu objašnjava zašto se uopšte pentra po njima – na površini Zemlje više nema vode, pa junak mora u oblake kako ne bi skapao od žeđi.

Izvor: Smart Life/ Steam

Video igra Cloud Climber je zanimljiv način da se kvalitetno potroši slobodno vreme, budući da se radi o simulatoru koji omogućava „šetnju po oblacima“, između tri masivne kule.Najlepše je to što je igra ručno crtana, ili bar tako izgleda, te to što igračima nudi utočiste za opuštanje, jer nema jurnjave za poenima i bežanja od neprijatelja.

Sa vodom su nestali i drugi građani, pa u okruženju nema nikoga, a dobro je poznato da je samoća prvi preduslova za sređivanje misli.

Ovo je lepa simulacija s hodanjem, prijatna uprkos apokalipsi, besplatna je i može da se preuzme na platformi Steam.

Cloud Climber Izvor: Smart Life/ @Two Star

Iza Cloud Climber stoji indie studio Two Star Games, koji je napravio i besplatnu avanturu My Friend is a Raven. Trenutno radi na horor igri koja, kako tvrde oni koji su je videli, izgleda prilično užasavajuće – My Beautiful Paper Smile je priča o dečaku koji je vaspitavan tako da uvek mora da se osmehuje. Još uvek se ne zna hoće li biti besplatna.