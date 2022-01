Za razliku od iOS 14, sve veći broj korisnika jednostavno ne želi da pređe na novi iOS 15.

Izvor: SmartLife / Apple

Prema informacijama koje je objavila kompanija Apple na svojim stranama za podršku razvojnih timova, ni tri četvrtine iPhone telefona predstavljenih u poslednje četiri godine nije prešlo na iOS 15. Broj korisnika koji su ažurirali svoj OS na novu verziju je znatno manji nego što je to bilo sa iOS 14. Do decembra 2020. Apple je prijavio da je preko 81% korisnika koji su kupili telefon u poslednje četiri godine prešlo na iOS 14.

Ono što brine Apple je činjenica da je samo 63% svih uređaja koji mogu da pređu na iOS 15 to uradilo. Pre godinu dana taj broj je bio 72%, možda je razlog to što se broj korisnika u Srbiji udvostručio za godinu dana?

Ako se zanemari broj iPhone 13 telefona koji su došli sa iOS 15, jasno je da se govori o milionima korisnika koji jednostavno ignorišu obaveštenje da treba da ažuriraju svoj telefon. Postoji nekoliko razloga zbog čega korisnici ne žele da pređu na iOS 15, ali stabilnost, bezbednost i performanse sigurno nisu jedni od njih.

Vidi opis APPLE IMA VELIKI PROBLEM: iPhone korisnici neće da pređu na iOS 15 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 24 1 / 24 Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 24 2 / 24 Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 24 3 / 24 AD Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 24 4 / 24 Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 24 5 / 24 Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 24 6 / 24 AD Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 24 7 / 24 Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 24 8 / 24 Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 24 9 / 24 AD Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 24 10 / 24 Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 24 11 / 24 Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 24 12 / 24 AD Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 24 13 / 24 Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 24 14 / 24 Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 24 15 / 24 AD Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 24 16 / 24 Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 24 17 / 24 Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 24 18 / 24 AD Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 24 19 / 24 Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 24 20 / 24 Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 24 21 / 24 AD Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 24 22 / 24 Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 24 23 / 24 Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 24 24 / 24 AD

Safari i Focus

Jedna od velikih promena je redizajn interfejsa, posebno Safari pretraživača, čiji je deo sa adresama prebačen sa vrha na dno ekrana. Tu je i Focus opcija koja često može delovati previše agresivno, toliko da se korisnicima dešava da propuštaju bitne pozive, jer telefon ne želi da ih uznemirava.

Nije isključeno ni da su iPhone korisnici prosto srećni sa iOS 14, operativnim sistemom koji odlično radi od 2020. godine kada je prvi put predstavljen.

Sa druge strane, iako su brojke niže nego što je Apple to očekivao, one su mnogo veće nego što je to situacija sa konkurencijom. Primera radi Google je prijavio da najveći broj Android korisnika koristi stare verzije operativnog sistema: 24,2% korisnika je na Android 11, 18,2% na Android 9, 13,7% na Android 8 a samo 26,5% na novom Android 12 OS-u.

Jasno je da Google nema hardversku kontrolu kao što je to situacija sa Apple, koji prave telefone i operativni sistem za iste, te da svaki proizvođač mora da prilagođava OS svojim uređajima. Sa druge strane, zabrinjavajući je podatak da Apple korisnici jednostavno ne žele da pređu na novi iOS, šta god da je u pitanju, pa će biti interesantno da vidimo kako će Apple da proba da reši ovaj problem.

iOS 15 novosti Izvor: YouTube / Marques Brownlee

Možda je iPhone 14 biti rešenje za ove probleme, i sa odlaskom notch-a u penziju i izbacivanjem fizičkih SIM kartica otići i drugi Apple problemi.