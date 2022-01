Kreatori su od početka verovali da će krave koje misle da su napolju biti srećnije, te da će zbog toga davati veće količine mleka.

Facebook (sada Meta) je još u novembru 2021. godine najavio velike promene – alternativni univerzum, Metaverzum, u kojem će korisnici moći da rade, provode vreme s prijateljima, te obavljaju brojne druge aktivnosti.

Dok ljudi čekaju na alternativni svet, krave u Turskoj su već ušle u neku vrstu Metaverzuma, kada su pojedini farmeri na glave ovih životinja stavili VR uređaje.

Sve podseća na „farmerski Matrix“, a životinje koje su opremljene uređajima misle da su napolju, na sunčanim poljima.

Kreatori veruju da bi na taj način mogla da se poveća proizvodnja mleka, a prvi rezultati su pozitivni.

Krave s VR uređajima preko očiju ipak nisu lep prizor, posebno ako se ima u vidu da su sprave dobile kako bi proizvodile više mleka za ljude. Priča je poslužila i kao argument protiv Metaverzuma za ljudske korisnike, iako će oni izbor moći da prave samostalno.

Turski mediji životinje s VR uređajima već zovu „cyber kravama“, a program je prvi počeo farmer Izet Kocak čija se farma nalazi u turskom gradu Askaraj. Njegovi životinje su tokom cele zime u štalama, zbog niskih temperatura i velikih snegova, pa se došlo na ideju da im se slika sveta promeni uz pomoć VR uređaja.

Kreatori su od početka verovali da će krave koje misle da su napolju biti srećnije, te da će zbog toga davati veće količine mleka. VR uređaji su prvo testirani u Moskvi, a napravljeni su u saradnji s veterinarima, kako bi bilo sigurno da su krave bezbedne.

Farmer Kocak je sprave do sada koristio na dve krave, a životinje su u prvih mesec dana dale po pet litara mleka više (s 22 litra su stigle do 27). Tvrdi se da je životinjama dobro, jer gledaju u zelene pašnjake, ali sve ipak liči na distopiju.

Uređaj bi uskoro trebalo da dobije više krava, a rasprava o sreći životinja traje – jedni veruju da je ovo uvod u neki sumorniji svet, drugi pak tvrde da je dobro dok su krave srećne, pa makar to bilo i na lažnim pašnjacima.

Situacija neodoljivo podseća na priču iz filma The Matrix – ljudi tamo žive u lažnom svetu, dok proizvode resurse za one koji su ih zarobili. Krave to rade odavno, a sad i one imaju svoj Matrix.