Nakon uspešne Kickstarter kampanje napravljena je izometrijska RPG video igra po uzoru na čuvenu Pathfinder RPG igru smeštenu u fiktivni univerzum.

Izvor: SmartLife / Steam

Inspiracija za Pathfinder: Kingmaker igru su svakako naslovi poput Baldur's Gate, Fallout 1 and 2 and Arcanum koji su definisali ovaj žanr, a na vama je da istražite i pokorite Stolen Lands i zagospodarite ovim svetom magije.

Na osnovu informacija koje su dobili od igrača, verzija koja je besplatna na Epic Games je takozvani Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition što znači da je u pitanju unapređena verzija originalne igre.

Istražite Stolen Lands (Ukradene zemlje), region koji je vekovima bio sporna teritorija: stotine kraljevstava su se uzdizali i padali baš u ovim zemljama, a sada je vreme da ostavite svoj trag tako što ćete napraviti svoje kraljevstvo. Da biste to uradili, moráćete da preživite surovu divljinu i pretnju rivalskih nacija... kao i pretnje na svojoj teritoriji.

U odnosu na originalnu igru, ova je obogaćena dodatnim sadržajem, novim mogućnostima razvoja vašeg lika, uključujući i novu klasu. Dodate su nove stvari za vaš inventar, uključujući i oružje. Balansiranje je poboljšano, posebno na početku i u poslednja dva poglavlja igre.

Igra sadrži sadržaj koji je za odrasle, a preporučena konfiguracije je Core i7 CPU, 8 GB RAM-a i GeForce GTX 960M grafika, sa 30 GB slobodnog prostora.

Pathfinder: Kingmaker Izvor: YouTube / IGN

Samo za najbrže

Ova igra košta 20 evra, i ne zaboravite da je dostupna samo u naredna 24 sata – do 25. decembra u 17h.

Ovo ste propustili

Podsetićemo i da je prvog dana Epic poklanjao Shenmue III, drugog Neon Abyss, trećeg - post-apokaliptičnu pucačinu iz trećeg lica pod nazivom Remnant: From the Ashes, a četvrtog detektivsku misteriju The Vanishing of Ethan Carter. Petog dana na tapetu je bio beskonačni haos Loop Hero univerzuma, šestog Second Extinction u kojoj pokušavate da počistite Zemlju od dinosaurusa, sedmog Mutant Year Zero: Road to Eden, potezna, post-apokaliptična šunjalica, dok je osmog dana stigao Vampyr, jedna posve drugačija priča ovog žanra.

Ne zaboravite na kupon

Budite uz nas, a mi ćemo pratiti nove igre čim se pojave i podsećati vas na odlične akcije koje su u toku u prednovogodišnjem periodu. Ne zaboravite da je na početku rasprodaje svakome na Epic nalog dodat kupon u vrednosti od 10 dolara koji se automatski primenjuje na vašu sledeću kupovinu od 14,99 dolara ili većoj, i koji važi do 6. januara 2022. godine, pa imajte na umu da će, ako neka lepa igra koju čekate bude na popustu, imati dodatni popust od 10 dolara.