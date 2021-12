Izvori kažu da bi 2022. godine trebalo da se pojavi novi Apple AR uređaj, te ističu da će podržavati i proširenu i virtuelnu realnost.

Sve češće može da se čuje da je 2021. godina za kompaniju Apple bila „zatišje pred buru“.

Osim što je predstavila prve Apple Silicon Mac uređaje, kompanija je u ovoj godini dala i bolje kamere za iPhone, te baterije koje traju duže, kao i novi Apple Watch koji se doduše ne razlikuje puno od prethodnika.

Tvrdi se da će 2022. godina biti zanimljivija, a već se predviđa šta nas sve čeka u Apple univerzumu.

Prognoze nisu garancija da će se neki najavljeni proizvod zaista pojaviti na tržištu, a to posebno važi za Apple koji se trudi da do poslednjeg trenutka sačuva sve svoje tajne.

Očekuje se da još Apple uređaja tokom sledeće godine napusti Intel i pređe na M1 Apple čipove. Radi se o tome da su Mac uređaji sve do skoro koristili x86 Intel čipove, ali se to promenilo kada se pojavio Apple čip s osam jezgara. iMac sa ekranom od 27 inča, te Mac Pro još uvek nisu dobili nove čipove, pa se u narednoj godini očekuje upravo to, što je i logično, jer Apple tvrdi da su M1 čipovi za sada najbrži na svetu.

Tu su i glasine o 30-inčnom iMac modelu, a Mac Pro bi takođe trebalo da dobije neki od čipova iz M1 linije. Tvrdi se da nas očekuje i radikalni redizajn za MacBook Air, u paketu s novom generacijom Apple čipova – verovatno M2.

Sledeće godine bi trebalo da stignu i novi iPhone uređaji, tačnije iPhone 14 koji dolazi s kamerom od 48 megapiksela. Pored uobičajenih premijum uređaja najavljuje se i osveženi iPhone SE. Spekuliše se da premijum modele na jesen čeka ozbiljan redizajn, nakon čega bi novi uređaji mogli da stignu bez Lightning porta. To znači da se planira prelazak na USB-C, mada neki eksperti tvrde da će kompanija potpuno preskočiti taj korak, a da bi se odmah prešlo na modele koji se pune isključivo bežično.

Piše se i o tome da bi iPhone uređaji mogli da dođu bez Face ID tehnologije, koja ih prati još od 2017. godine. Svet u kojem maske sve više napreduju je ovu tehnologiju učinio nebezbednom, pa se već neko vreme razmišlja o alternativnim rešenjima za poboljšavanje bezbednosti.

Za Apple bi 2022. godina mogla da bude i godina proširene realnosti. Već se tvrdi da Apple sprema svoj AR uređaj, koji bi jednog dana mogao da zameni iPhone, mada se većina stručnjaka slaže da će taj proces potrajati. To znači da ćemo sačekati dok AR nosivi uređaji budu počeli da nam služe umesto telefona, što ne znači da Apple već ne radi na tom poju.

Izvori kažu da bi 2022. godine trebalo da se pojavi novi Apple AR, te ističu da će podržavati i proširenu i virtuelnu realnost. Tvrdi se i da će prikazivati slike s 8K rezolucijom i da će imati brojne kamere za praćenje pokreta ruku. Ukoliko se sve to pokaže kao tačno, sigurno neće biti za masovno tržište, budući da će koštati nekoliko hiljada dolara, pa će pre svega ciljati profesionalne kreatore sadržaja s dubokim džepom. Pretpostavlja se da osnovni cilj novog AR uređaja i jeste da kreatorima omogući da na vreme počnu s kreiranjem sadržaja i alata koji će poslužiti kada slične sprave postanu deo mejnstrima.

Tu su i drugi novi Apple proizvodi, pa je sasvim sigurno da možemo da očekujemo nove slušalice, tablete i satove, mada se tvrdi da će stići s tek ponekom novom opcijom, slični modelima iz prethodnih godina.