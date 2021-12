Sudeći prema broj jedan sajtu za filmove 2021. godina je bila mešavina svega i svačega što se filmova tiče.

I dok se još uvek navikavamo na nove uslove gledanja filmova u bioskopima, izgleda da se većina zemalja koliko-toliko vratila u dvorane s platnima.

Zarada jasno pokazuje da je trend oporavka značajan u odnosu na 2020. godinu, ali i beznačajan u poređenju sa zaradom tokom 2019. godine.

IMDB je tradicionalno, pred kraj godine napravio listu najpopularnijih filmova, onih koji su izazvali najviše pažnje, ne po tome koliko dobro su ocenjeni.

Gledajući listu možemo da kažemo da je 2021. godina bila mešavina baš svega i svačega - akcije, komedije, drame i, naravno - naučne fantastike.

I dalje živimo u pomešanoj realnosti koju korona prožima non-stop, pa su mnogi filmovi i pored premijere na različitim streaming platformama istovremeno sa premijerom u bioskopu ostvarili veliki broj gledalaca, što pokazuje zarada na Box Office-u.

Ipak, Top 10 može da popuni samo 10 naslova, pa da vidimo kako izgleda Top 10 IMDB 2021 lista po interesovanju publike za filmove:

Dune The Suicide Squad Eternals Mortal Kombat Zack Snyder’s Justice League Godzilla vs. Kong Black Widow Army of the Dead Cruella i Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Kao što možete da vidite ima tu mnogo različitih žanrova, ali je lepo videti da se ljudi polako vraćaju starim navikama - valjda je već svima dosta priča i haosa u vezi sa koronom i svime što ona donosi.

Druga lista, prema zaradi, je potpuno drugačija.

Najpopularniji filmovi tj. oni koji su najviše zaradili drugačije su poređani u odnosu na to koliko su ti isti filmovi bili popularni na IMDB pretrazi.

Po IMDB Pro sajtu, Box Office Mojo, 10 filmova sa najvišom zaradom isključivo na bioskopskim blagajnama, bez uračunate zarade od digitalnih premijera i prikazivanja u prvih 30 ili 60 dana (kad se po filmu plaća oko 15 dolara za gledanje) su:

No Time to Die, 765.284.178 miliona dolara F9: The Fast Saga, 726.229.501 milion dolara Venom: Let There Be Carnage, 483.502.968 miliona dolara Godzilla vs. Kong, 467.863.133 miliona dolara Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, 431.956.458 miliona dolara Eternals, 386.159.564 miliona dolara Dune, 383.453.160 miliona dolara Black Widow, 379.631.351 milion dolara Free Guy, 331.479.336 miliona dolara i A Quiet Place Part II, 297.372.261 milion dolara.

Kao što vidimo, iako popularni po pretragama, filmovi Cruella, The Suicide Squad i Mortal Kombat nisu uspeli da uđu u Top 10 po zaradi. Filmovi Army of the Dead su Netflix i Zack Snyder’s Justice League HBO Max tj. HBO Go premijere.

Koji su vaši favoriti i šta ste sve pogledali do sada? Ocene, preporuke?

