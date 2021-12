Mask zove radnike da rade vikendom nakon loših izveštaja o problemima sa proizvodnjom Raptor motora.

Ilon Mask je u mejlu upozorio na to da ukoliko se problemi uskoro ne reše kompanija bi mogla da se nađe pred bankrotom, pa zato on tera radnike da rade vikendom kako bi se poboljšala proizvodnja glavnog motora za narednu generaciju SpaceX Starship svemirskog broda.

U mejlu zaposlenima piše da su "Problemi sa proizvodnjom mnogo gori nego što je delovalo i da prethodni viši menadžment nije uspeo da reši većinu stvari koje su kočile proizvodnju."

Iako Mask nije odgovarao na pitanja medija, on je ipak na Twitter mreži objavio da “Ljudi ne cene samu veličinu Starship programa. Brod je dizajniran da omogući život na Marsu (i Mesecu), što zahteva oko 1000 puta veći teret ka orbiti nego kada se sve rakete na Zemlji spoje.”

CEO SpaceX nije rekao da bankrot neizvestan, ali je rekao da nije nemoguće i da se to desi ukoliko se ne reše tekući problemi.

