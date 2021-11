Jedno od ograničenja laptopova sa kojim se morate pomirite je nemogućnost zamene osnovnih komponenata, što znači kada vam procesor i grafika zastare, nemate izbora nego da kupite nov.

Serija laptopova koja je globalno prepoznatljiva po svom kvalitetu, posebno u poslovnim vodama je ThinkPad. Oni su proizvođači koji su među prvima uveli mnoge inovacije na svoje uređaje poput magnezijumskog kućišta i specijalnog heksagonalnog dizajna koji omogućava veliku čvrstinu, AccuType tastature, TrackPoint bradavice i još mnogo toga.

Integracija

Međutim, ono što gde ni ThinkPad ne može da vam pomogne je kada vam zastari hardver u laptopu. Da bi omogućili prenosivost, male dimenzije (i da kupite nov uređaj kada ovaj zastari) proizvođači laptopova maksimalno integrišu komponente svojih uređaja. Tako da bez obzira na to koliko sve vezani, na primer za svoj ThinkPad iz 2015. godine, njegov procesor je ipak postao previše spor za današnje moderne aplikacije, a raspoloživa memorija već davno ne može da se bori sa više od pet otvorenih Chrome tabova.

Lenovo ThinkPad T490s Lenovo ThinkPad T490s specifikacije Lenovo ThinkPad X390 Lenovo ThinkPad X390 specifikacije Lenovo YogaBook sa LTE povezivanjem

Ne prave ih kao nekad

Ono što je još simptomatično za starije laptopove je da se čini da su pravljeni da traju duže nego današnji, moderni uređaji. Uostalom, veđe bake i deke su ceo svoj život imali jedan frižider, koji verovatno i danas dobro radi, dok sve vi do svoje 40. godine promenili bar tri.

Čini se da su nekadašnji ThinkPad laptopovi pravljeni sa više pažnje i prolazili kompleksnije testove izdržljivosti nego što je to danas, pa ne čudi što su neki korisnici i dalje vezani za svoje desetak i više godina stare laptopove. Problem sa tom vezanošću je što je hardver tih laptopova često zastareo i danas ne može da se koristi ni za šta osim za surfovanje, i to sa maksimalno dva ili tri taba.

Prepoznatljiva ThinkPad obeležja

Iako su ThinkPad laptopovi korišćeni na Internacionalnoj svemirskoj stanici, posebno mega popularni T60 i T61 modeli iz 2006. godine i danas važe za jedne od najboljih ikada napravljenih. Oni su bili poslednja generacija koja je imala IBM logo i klasične prepoznatljive elemente kao 4:3 ekran i infracrveni port.

Ukoliko ste posedovali ili i dalje posedujete jedan od ovih laptopova obradovaće vas vest da postoji kampanja prikupljanja sredstava za projekat zamenske matične ploče za T60/T61 laptopove, kako bi se udahnuo novi život ovim modelima. Nova matična ploča je nazvana T700 i trenutno se nalazi u fazi prototipa, sa planiranom serijskom proizvodnjom zakazanom za prvi deo 2022. godine, ukoliko bude prikupljeno dovoljno sredstava.

Moderni hardver

Pravljenje matične ploče za moderni laptop je komplikovano, a pravljenje matične ploče za 15 godina stari model je još komplikovanije, ali je zato i impresivnije što je neko uopšte uspeo da napravi funkcionalni prototip. T700 ima Core i7 1165G7 CPU 11 generacije, dva RAM slota za do 64 GB DDR4-3200 memorije, ali i USB A i USB C portove, sa dva M.2 slota za SSD-ove i 6 Gb/s SATA interfejs za proširenje skladišnog prostora.

EDP 1.4 podrška omogućava ekran rezolucije 4K, a tu je i Thunderbolt 4 podrška za najsavremenije konekcije. Na sajtu piše da je moguće koristiti i modernije ekrane, kao i da je kompatibilnost idealna za 15’’ 4:3 T60 model (da, nekada su laptopovi imali 15’’ ekran, a ne 15,4 ili 15,6 inča), dok T60 i T61 sa 4:3 ekranom, kao i T60 i T61 sa 16:10 14,1’’ i 15,4’’ ekranima zahtevaju male modifikacije kućišta.

Naravno, ukoliko to želite možete koristiti i postojeće ekrane, ali i zamenske, modernije LED modele koji su kompatibilni sa vašim kućištem. Za sada postoji ograničenje za Thunderbolt koji radi samo u USB C režimu zbog problema kompatibilnosti, ali se očekuje da će sve to biti sređeno kada se implementira corebook open-source firmver na T700 platformu.

Bilo da volite ovakve projekte ili ne, svako od nas je nekad u životu bio vezan za neku stvar koja ga je jako dobro služila, ali je bio primoran da je promeni jer ju je pregazilo vreme. Laptopovi nisu izuzetak i zato podržavamo svaku inicijativu ovog tipa, posebno kada mogu da smanje količinu elektronskog otpada koji se svakodnevno nagomilava.