Možda ste već čuli za Star Citizen, a ako niste - dopustite nam da vas upoznamo!

Zamislite MMO u svemiru…

Zamislite i simulaciju svega što bi neko mogao da radi na tolikom prostranstvu…

Recimo, kao i uvek, ratovanje nekako prevagne, pa zato na trenutak zamislite i kako bi sve to izgledalo, od pucanja futurističkim oružjem na tlu brojnih planeta, do okršaja najrazličitijih letelica duž beskonačnog crnog terena.

Ambiciozno, veoma ambiciozno!

Studio Cloud Imperium Games latio se upravo takvog posla pre gotovo cele decenije, kad je započeo razvoj igre Star Citizen.

Inicijalna finansijska doza krajem 2012. godine na Kickstarter kampanji je iznosila 2,5 miliona dolara. Dobar je to start (pomislili smo svi), ali kako će se narednih godina pokazati, to je tek - puka sića!

Crowdfunding kampanja je do sada prevazišla vrtoglavu brojku od 400 miliona dolara!

Crowdfunding kampanja je do sada prevazišla vrtoglavu brojku od 400 miliona dolara!

Neko bi pomislio da će se budući igrači nakon toliko odlaganja (punu verziju igre prema trenutnim planovima treba očekivati tokom trećeg kvartala 2023. godine), ohladiti. Međutim, od ovog iznosa, četvrtina je inkasirana samo u prethodnih godinu dana. Osim direktnih donacija, budžet se puni i (verovali ili ne) prodajom svemirskih brodova kroz mikrotransakcije u igri (koja nije ni izašla) i kozmetičkih dekoracija za njih. Tako npr. UEE Exploration 2950 paket košta čak 1.100 dolara, što je ujedno jedini način da igrači dođu do Anvil Carrack plovila.

Sasvim zasluženo, Star Citizen prate i kontroverze, pa ga bije glas da je kompletan projekat u stvari prevara. Studio to negira redovnim free trial akcijama kojima demonstrira napredak.

Jedna takva sada je u toku i trajaće sve do 1. decembra, objašnjava nam SK i podseća da do svoje finalne verzije, budžet igre će sigurno dogurati do 500 miliona, pa ako ste radoznali kako izgleda igra od pola milijardi dolara, evo prilike.Inače, ovo NIJE najskuplja igra do sada - ima jedna još skuplja, čija je produkcija zvanično koštala više od pola milijarde dolara + marketing troškovi i izdaci za promociju.

Šta vi kažete na sve ovo?

