Programeri često koriste uspravno postavljene monitore za jednostavniji pregled koda na kojem rade, ali izgleda da je došlo vrijeme da kupujemo posebne monitore za društvene mreže.

Izvor: SmartLife / Nojima

Monitori su u poslednjih desetak godina prolazili kroz razne faze dizajna i dimenzija. Od 4:3 odnosa stranica stigli smo do ultra-širokih 32:9, dok su naši telefoni postali visoki - prilagođeni vertikalnom skrolovanju jednom rukom. Osim jednostavnijeg korišćenja jednom rukom uspravni monitori su idealni za društvene mreže koje su pravljene sa beskonačnim skrolom, kao što su Instagram, Twitter, Facebook i druge.

Umjesto da sve ove mreže, ali i aplikacije za dopisivanje pratite preko svog telefona, kompanija Elsonic predstavila je uspravni uski monitor dijagonale 8,8 inča i odnosom stranica 7:32. Model kriptilčnog naziva EK-MD088 zamišljen je kao drugi monitor koji možete smjestiti pored vašeg PC-ja ili laptopa i koristiti ga za društvene mreže i aplikacije za dopisivanje.

Dobre specifikacije

Rezolucija monitora je 420x1920 piksela, što znači da imate dovoljno mjesta i za pregled dugačkih dokumenata, članaka, pa i excel tabela. Monitor za povezivanje koristi mini HDMI, a za napajanje USB C port. Billo bi bolje da koristi pomenuti USB C i za prenos slike, ali to nije slučaj. Zbog svojih dimenzija, primarna svrha je korišćenje kao sekundarni monitor, a po potrebi ga možete okrenuti i u horizontalni položaj.

Ne zauzima mnogo prostora

Jedna od najboljih karakteristika monitora je što zauzima veoma malo prostora na radnoj površini, jer je visok, pa baza zahteva svega 78x21 mm površine, a težina je slična prosječnom pametnom telefonu sa svega 198 grama. S obzirom na dimenzije ekrana, rezolucija je prilično visoka, pa je gustina piksela 223 ppi, što je mnogo bolje od one na prosječnim ekranima laptopova. Osvježavanje od 60 Hz i svetlina od 300 nita su standardne karakteristike za monitore, a ne desnom boku se nalaze dva tastera za regulaciju jačine pozadinskog osvjetljenja u šest koraka.

Evolucija monitora za računare Izvor: YouTube / Evolution Of

Samo za poručivanje

Monitor se trenutno prodaje samo na japanskom sajtu Nojima po cijeni od 128 dolara, i dostupan je za pred-porudžbine, jer se očekuje da će stići tek početkom februara 2022. godine. Nama je bio posebno zanimljiv kao koncept koji pokazuje u kojim sve smjerovima razmišljaju prodavci dodatne opreme, kao i da konačno shvatimo koliko zaista ne možemo bez društvenih mreža i aplikacija za dopisivanje.