Za njegove igre se kaže da su prava mala virtuelna remek-dela, poznata po fantastičnim video sekvencama i odličnim narativom. Sada Kojima Productions ulazi u vode filma, televizije i drugih sfera zabave.

U postu na Twitter mreži softverska kuća Kojima Productions najavila je da otvara novu poslovnu diviziju u Kaliforniji, koja će raditi na stvarima van razvoja igara, kao što su film, televizija i druge sfere zabave.

#KojimaProductions are proud to announce that a new business division will be opening in California, USA.

This will explore opportunities beyond game development into film, television and other forms of entertainment.

