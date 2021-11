HAOS! DŽEJLA UHVATILA MARIJU SA DRUGOM DJEVOJKOM, PA JE OSTAVILA?

Marija Šerifović i Džejla Ramović turbulentno su završile svoju vezu, piše Kurir

Njihova ljubav je pukla zbog Marijine prevare, tvrde izvori Kurira. Pobjednica "Zvezda Granda" je navodno uhvatila svoju mentorku sa drugom djevojkom, zbog čega je došlo do svađe, a onda i raskida veze.



Naime, pjevačica iz Bosne je poludjela od ljubomore kada je svojoj partnerki htjela da priredi iznenađenje, ali je, umjesto sjajne romantične večeri, dobila hladan tuš. Upućeni navode da je Ramovićeva nenajavljeno došla ispred Marijine zgrade sa sve tortom, vjerujući da će se ona obradovati njihovom susretu, koji nisu planirale, ali da je ostala ispred zgrade, jer je Šerifovićka nije pustila da uđe pošto u stanu nije bila sama, već sa drugom djevojkom.



"To je bio haos. Džejla je došla kod Šerifovićeve u stan na Novom Beogradu, ali nije očekivala da njena partnerka neće biti sama. Mariji nije bilo ni na kraj pameti da će Ramovićeva doći. I to sa sve njenom omiljenom tortom. Džejla je svojoj partnerki pozvonila na interfon, a Marija je bila u šoku kada je čula njen glas. Nije je pustila da uđe i Džejli je sve bilo jasno. Počela je da plače, bilo joj je baš teško, odmah je shvatila da je u pitanju prevara. Baš je bila razočarana i bijesna. Ko je djevojka sa kojom je pjevačica tada bila u svom stanu, ne znam, mislim da ni Džejla nema pojma o kome je riječ, niti je to interesuje",priča sagovornik.



Prema njegovim riječima, zvijezda "Granda" je bila potresena i takvu ju je spazio jedan poznanik iz estradnog posla, koji joj je prišao. On ju je i smirio i odveo u obližnji kafić, u kom je inače sjedio. Razgovarao je s njom, ali je Džejla htjela da priča s Marijom. Pozvala ju je telefonom, međutim, razgovor nije prošao mirno, već baš burno.