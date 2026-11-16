Potresno obraćanje glumice na dodjeli počasnog Oskara

Izvor: printscreen/youtube/ Oscars

Legendarna glumica Glen Klouz nagrađena je sinoć na 17. ceremoniji Governors Awards u Los Anđelesu počasnim Oskarom.

"Veoma mi je teško da shvatim da sam dobila ovo priznanje jer, istina je, uvijek sam se osjećala kao autsajder. Od sedme do 22. godine bila sam pod kontrolom veoma strogog kulta. Nismo smjeli da se gledamo u ogledalo ili da flertujemo, morali smo da se oblačimo i govorimo na određeni način i da se pretvaramo da je sve u redu, dok su naši roditelji redovno bili slani od kuće mjesecima. Zbog toga sam se uvijek osjećala kao posmatrač, a ne kao član društva".

Izvor: Lepa i Srecna

Prema pisanju časopisa The Hollywood Reporter, Klouz je nagradu posvetila svojoj ćerki Eni Stark (38) a tokom govora na ceremoniji napravila je osvrt svoje prethodne nominacije za Oskara. "Kao autsajder, nikada nisam zaista razmišljala o osvajanju nagrade, iako sam nekoliko godina mislila da imam šanse.

Oduvijek sam smatrala velikom čašću samo to što sam tamo. U proteklih 43 godine, bila sam na dodjeli nagrada osam puta kao nominovana glumica. Dakle, najveća čast koju bih mogla imati jeste biti ovdje večeras, okružena ljudima koji su me uvijek inspirisali i čiji mi je rad davao snagu i gurao me da budem bolja", poručila je.

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Glen Klouz bila u kultu - govor na dodeli Oskara Izvor: Oscars



Pored Glen Klouz počasni Oskar je sinoć dodijeljen i reditelju Ridliju Skotu, animatoru Flojdu Normanu i producentkinjama Kristin Vašon i Pameli Kofler. Nakon što je u junu saopšteno da će čuvena glumica konačno dobiti zlatnu statuu, reakcije publike bile su podijeljene. Jedni su bili oduševljeni, a drugi su isticali da je ova holivudska legenda odavno trebalo da dobije prestižno priznanje i to ono "pravo", koje se dodjeljuje na godišnjoj ceremoniji nagrada Amerike akademija filmskih umjetnosti i nauka.

(Žena, MONDO)