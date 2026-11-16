Ognjen se pobrinuo da svojoj izabranici ispuni i jednu od najvećih želja kada je uređenje doma u pitanju.

Izvor: instagaram/callmenaumi/printscreen

Voditelj Ognjen Amidžić i njegova partnerka Mina Naumović uživaju u skladnom porodičnom životu sa dvoje djece. Nakon što su doneli odluku da otpočnu zajednički život, par je pazario stan na Dorćolu, u čije su renoviranje i luksuzno uređenje uložili mnogo pažnje — a kako se pisalo, samo su radovi na sređivanju koštali 100.000 eura.

Mina na društvenim mrežama nerijetko dijeli kadrove iz njihove porodične oaze, pa je javnost imala priliku da vidi da je svaki dio enterijera osmišljen po poslednjim trendovima.

Vidi opis Spavaću sobu i kupatilo dijeli samo staklo: Zavirite u luks stan Amidžića i Mine, uložili bogatstvo u opremanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Printscreen Br. slika: 7 7 / 7

Iz spavaće sobe pravo u toplu kupku

Najviše komentara privlači neobično i moderno rješenje u njihovom privatnom dijelu stana, između spavaće sobe i kupatila nalazi se stakleni zid, kroz koji se direktno ulazi u prostoriju za opuštanje. Samo kupatilo uređeno je u toplim tonovima, a umjesto klasične tuš-kabine odlučili su se za kadu.

Upravo je iz tog kutka Mina jednom prilikom podijelila fotografiju i pitala pratioce za preporuku pred večernje opuštanje:

"Vrijeme je za toplu kupku i Netfliks. Imate li predlog za neku dobru seriju?."

Ognjen ispunio Mini najveću želju

Ognjen se pobrinuo da svojoj izabranici ispuni i jednu od najvećih želja kada je uređenje doma u pitanju, za Minu je napravljen prostrani garderober od stakla i drveta, koji voditeljki predstavlja jedan od najdražih djelova stana.

Vidi opis Spavaću sobu i kupatilo dijeli samo staklo: Zavirite u luks stan Amidžića i Mine, uložili bogatstvo u opremanje Ognjen Amidžić 50 rođendan Mina Naumović i deca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen/ ognjenamidzic Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen / callmenaumi Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen / callmenaumi Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram/callmenaumi Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen / callmenaumi Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram/callmenaumi/Printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

U dnevnom boravku i trpezariji preovlađuju svetli i zemljani tonovi, dok centralno mjesto u dnevnoj sobi zauzima velika bež garnitura okružena pažljivo odabranim detaljima. Da im je dom prije svega mjesto za porodični mir i opuštanje, pokazala je i fotografija na kojoj Ognjen igra igrice dok je tik pored njega beba u kolicima.

"Nijedno mjesto nije kao dom", kratko je poručila Mina uz ovaj porodični prizor.