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"Rekli su mi da neću moći dalje": Tijana Milentijević progovorila o drami koju je doživjela na granici

"Rekli su mi da neću moći dalje": Tijana Milentijević progovorila o drami koju je doživjela na granici

Autor Jovana Milićević
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Pjevačica Tijana Em objasnila je zbog čega nije uspjela da stigne na zakazani nastup u Sjevernoj Makedoniji.

Tijana Milentijević progovorila o drami koju je doživjela na granici Izvor: Instagram - tijanamilentijevic.official

Pjevačica Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana Em, prvi put je javno ispričala šta se dogodilo na graničnom prelazu prije dva dana, kada joj nije dozvoljeno da nastavi put ka Sjevernoj Makedoniji, gdje je imala zakazan nastup.

Kako je objasnila, problem su predstavljale neplaćene kazne u iznosu od svega nekoliko hiljada dinara, za koje, kako tvrdi, nije ni znala da ih ima. Zbog promjene adrese stanovanja, obavještenja o kaznama stizala su na njenu prethodnu adresu.

"Nisam platila par hiljada dinara i nisam znala da me to može koštati nastupa. Ja nemam uvid u kazne kao što su saobraćajne. Promijenila sam mjesto stanovanja i sve te kazne stizale su na moju staru adresu. Nisu mogli da mi uruče, ja nisam ni znala da to postoji i, kao i svaki put, ja sam krenula na nastup. Na granici su mi rekli da neću moći dalje jer nisam platila kaznu. Ja sam pitala kakvu kaznu i da li mogu odmah da platim, ali nije moglo tako. To je zakon i ja moram da ga poštujem kao i svi ostali građani. Tako zbog par hiljada dinara nisam mogla da održim nastup", ispričala je Tijana Milentijević.

Podsetimo, Tijana je prije dva dana trebalo da nastupi u Krivoj Palanci u Sjevernoj Makedoniji, ali je zbog problema na graničnom prelazu njen nastup odložen. Pjevačica se tada oglasila na društvenim mrežama, izvinila se publici i objasnila da je riječ o administrativnim razlozima.

(Kurir/MONDO) 

Tagovi

Tijana Milentijević Zabrana ulaska Sjeverna Makedonija objašnjenje

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