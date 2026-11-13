Marko Gačić objavio fotke sa novom partnerkom: Njoj stomak do zuba, otkrili pol bebe (Foto)

Marko Gačić objavio je snimak sa ultrazvuka i otkrio pol djeteta koje čeka sa novom partnerkom, nakon razvoda od Goge Gačić.

Izvor: Instagram

Pjevač Marko Gačić uskoro će postati otac, i to treći put. Nakon razvoda od supruge Goge Gačić, sa kojom ima dvoje djece, u javnosti se saznalo da njegova nova partnerka čeka bebu, a pjevač je sada otkrio i pol djeteta.

Na svom Instagram profilu objavio je nekoliko fotografija sa trudnom izabranicom, ali i snimak sa ultrazvučnog pregleda, kojim je potvrdio lijepe vijesti. Uz emotivnu poruku otkrio je da u njihovu porodicu stiže još jedan dječak.

"Brojimo sitno. Čekamo te, sine!", poručio je Gačić.

Podsjetimo, Markov razvod od Goge Gačić izazvao je veliku pažnju javnosti, naročito nakon što se ubrzo pojavila informacija da njegova nova partnerka čeka dijete. U pojedinim medijima ona je predstavljena kao njegova ljubavnica, a pjevač je sada na društvenim mrežama podijelio trenutke iz njihovog zajedničkog života i pokazao koliko se raduje prinovi.



