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Ko je devojka zbog koje ceo TikTok peva "Poku poku, AAAAAAAA": Od "limunadice" do žestokog "prženja"

Ko je devojka zbog koje ceo TikTok peva "Poku poku, AAAAAAAA": Od "limunadice" do žestokog "prženja"

Autor Jelena Sitarica
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Mlada pevačica preko noći je postala TikTok senzacija, a oni koji su dali šansu pesmi ostali su u šoku zbog onoga što su čuli,

Ko je devojka zbog koje ceo TikTok peva "Poku poku, AAAAAAAA": Od "limunadice" do žestokog "prženja" Izvor: pritnscreen/youtube/LADYBABY

Ako ste poslednjih dana listali TikTok, velika je šansa da ste naleteli na fenomen koji se širi mrežama brzinom svetlosti - zarazni, bizarni i neverovatno hipnotišući spoj "slatkoće" i čistog haosa.

U centru pažnje našla se numera "Poku Poku", viralni hit koji redefiniše granice takozvanog kawaii metal žanra.

Na prvi pogled i prvo slušanje, sve deluje kao tipična, bezazlena K-pop bajka: ružičasta svetla, nežni zvončići i umilati, nevini glas pevačice koja ritmično broji "jedan, dva". Međutim, već na trećem taktu sledi potpuni šok. Bez ikakvog upozorenja, pesma eksplodira u sirovi, mračni metal sa distorzijama, a pevanje prelazi u takozvani "growl" - agresivan, "vrišteći" vokal.

Aisagasu Eye Shadow Poku poku
Izvor: YouTube

Pesmu je popularizovao širom sveta bend "Aisagasu Eye Shadow", odnosno pevačica Jukina, a sada se za njihove koncerte traži karta više. Svaki njihov klip ima milione pregleda, a ljudi su masovno hipnotisani zaraznom metal melodijom.

Šta vi kažete, da li vam se dopada "Poku, poku"?

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Tik Tok Šibuja

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