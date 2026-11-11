Karleuši blokiran račun zbog prinudne naplate: Duguje 800.000 dinara, firma i ranije imala probleme

Firma Jelene Karleuše "JK Entertainment" je u velikim problemima, a sad se saznalo i da je račun u blokadi.

Izvor: Pink printscreen

Pevačica Jelena Karleuša našla se u velikim finansijskim problemima, a ovo nije prvi put da se suočava sa ovakvom situacijom. Naime, najnovije informacije pokazuju da je firma u njenom vlasništvu, koja posluje pod nazivom "JK Entertainment", ponovo u blokadi zbog prinudne naplate.

Prema podacima iz zvanične evidencije Narodne banke Srbije, račun preduzetničke radnje "Jelena Karleuša PR izvođačka umetnost JK Entertainment" ima status "blokiran po osnovu prinudne naplate", a ukupan iznos blokade iznosi 788.703,15 dinara. Najnovija blokada evidentirana je 6. novembra ove godine i, prema podacima od 11. novembra, traje već pet dana.

Izvor: Printscreen

Iz dostupnih podataka nije moguće utvrditi kome se duguje novac niti po kom konkretnom osnovu je pokrenuta prinudna naplata.

Račun joj i ranije bio u blokadi

Ovo nije prvi put da se firma poznate pevačice našla u ovakvoj situaciji. Prema evidenciji, račun je tokom prethodnih pet godina bio blokiran u pet navrata, uključujući i aktuelnu blokadu.

Izvor: Printscreen

Prvi evidentirani slučaj dogodio se 17. oktobra 2023. godine, kada je blokada trajala jedan dan. Samo nedelju dana kasnije, 25. oktobra, račun je ponovo blokiran, ovog puta na osam dana.

Finansijske poteškoće u vidu blokade računa zabeležene su i 26. septembra 2024. godine, kada je blokada trajala jedan dan.

Slična situacija ponovila se i ove jeseni, kada je račun bio blokiran od 1. do 12. oktobra, ukupno 11 dana, da bi već 6. novembra ponovo dospeo u blokadu.

Šta znači prinudna naplata?

Prinudna naplata podrazumeva postupak u kojem Narodna banka Srbije, na osnovu odgovarajućih izvršnih rešenja ili naloga, , sprovodi naplatu obaveza sa računa dužnika bez njegove saglasnosti.

Takva naplata može se sprovoditi po različitim osnovima, uključujući poreska i druga javna dugovanja, sudska rešenja, kao i određene naloge poverilaca.

U konkretnom slučaju, javno dostupni podaci pokazuju iznos i trajanje blokade, ali ne otkrivaju prirodu obaveze zbog koje je postupak pokrenut.

Podsetimo, preduzetnička radnja "JK Entertainment" registrovana je 2021. godine za delatnost izvođačke umetnosti.

(Kurir.rs/MONDO)