"Imala sam 15 godina, a on je krenuo da mi stavi ruku u gaće": Jeziva ispovijest žrtve slavnog glumca, javnost zgrožena

Dejvid Valijams, pisac knjiga za djecu, danas je raskrinkan na sudu u Velikoj Britaniji, kada je odbijena žalba da se sakrije njegov identet u jezivom slučaju

Izvor: Britain's Got Talent.

Poznati britanski komičar, zvijezda serije "Mala Britanija", bivši sudija šoua "Ja imam talenat" i slavni dječji pisac Dejvid Valijams (55), raskrinkan je nakon što je sud odbacio njegov pokušaj da zabrani objavljivanje optužbi za se*sualno uznemiravanje i manipulisanje tinejdžerki.

Valijams se na Visokom sudu borio da zaustavi objavu istrage medija tvrdeći da će izvršiti samoubistvo ukoliko detalji procure u javnost, ali je sudija to odbio.

Jedna od žrtava, koja je u vrijeme incidenta imala 15 godina, do detalja je opisala šta joj je Valijams radio.

Izvor: YouTube/BritainsGotTalent

Jedna od žena koje ga optužuju, koju su ITV News i The Guardian imenovali kao Džejd, tvrdi da ju je Volijams se*sualno napastvovao kada je imala 15 godina, nakon što ju je kontaktirao putem interneta.

Džejd tvrdi da su se našli u Sohou, prije nego što ju je odvezao svojoj kući u svom "aston martinu". Ona navodi da ju je Volijams se*sualno napastvovao u vili Supernova Heights, koja je nekada pripadala zvijezdi benda Oasis, Noelu Galageru.

"Zamolio me je da priđem i zagrlio me. Tada me je poljubio“, navela je Džejd o Volijamsu, koji je u to vrijeme imao 36 godina.

Izvor: Britain's Got Talent.

"Podigao mi je majicu i sisao mi dojku, a zatim je pokušao da mi spusti ruku u svoje pantalone. Tada sam se odmakla i rekla: 'Ne'. U tom trenutku je imao erekciju", rekla je ona.

"Nisam bila spremna za se*s. Nisam željela to da radim, ni sa njim ni sa bilo kim drugim. Uopšte nisam željela da me dodiruje na taj način. Mislim, imala sam samo 15 godina. To je se*sualni napad. To je gruming. To je potpuno pogrešno u svakom pogledu.“

Tvrdila je da mu se prethodno već bila povjerila da ju je kao dijete seksualno zlostavljao neko drugi, na šta je on odgovorio: "Žao mi je što to čujem."