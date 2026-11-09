logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Od države dobio 25.000 € za izbore, pa se pohvalio mašinom od 120.000: Posle hapšenja Jodžir provozao novu zvijer

Od države dobio 25.000 € za izbore, pa se pohvalio mašinom od 120.000: Posle hapšenja Jodžir provozao novu zvijer

Autor Ana Živančević
0

Od države dobio 25.000 € za izbore, a sad se pohvalio mašinom od 120.000: Posle hapšenja provozao luksuzni džip.

Jodžir posle hapšenja provozao novu mašinu od 120000 evra Izvor: Instagram printscreen

Crnogorski influenser Jovan Radulović Jodžir u avgustu se našao u žiži javnosti kada je priveden zbog ometanja i omalovažavanja policijskih službenika, o čemu se tada zvanično oglasila i Uprava policije Crne Gore na mreži X.

Nekoliko mjeseci nakon skandala, Jodžir je riješio da se počasti, pa se na društvenim mrežama pohvalio novom bijesnom mašinom, luksuznim džipom BMW M5, čija se vrednost procjenjuje na preko 120.000 eura.

Pogledajte kako izgleda:

"Ne volim da kačim auta, malo mi je seljački, ali ovu sam morao. Nikad više", napisao je Jodžir.

Podsjetimo, Jodžir dospeo u centar medijske pažnje kada je postao kandidat na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori i uzeo 25.272 eura.

Kako su prvobitno prenijele "Vijesti", a na osnovu podataka do kojih je došla Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Radulović je za svoju izbornu kampanju iz budžeta dobio 25.272 eura, od čega je potrošio svega 485 eura. S obzirom na to da po zakonu nije morao da vrati nepotrošena sredstva u budžet, razliku je stavio u džep, čime je okarakterisan kao "finansijski pobjednik izbora".

Jodžir je na ove informacije reagovao u svom stilu, objavivši printskrin MANS-ove analize na svom Instagramu uz poruku:

"Zapratite me za još finansijskih savjeta."

Tagovi

Jodžir Jovan Radulović džip

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ