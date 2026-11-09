Holivudskom glumcu platili 250.000 da igra Tita, on došao i Jovanku nazvao "seljankom": Broz mu bio "mali i debeo"

Na današnji dan rođen je čuveni glumac Ričard Barton, koji je u jednom trenutku, iako je bio velika holivudska zvijezda, igrao i u čuvenom jugoslovenskom filmu "Sutjeska".

Izvor: Valeriy Shustov / Sputnik / Profimedia

Ričard Barton bio je jedan od najznačajnijih i najautentičnijih britanskih glumaca 20. vijeka. Rođen u rudarskom selu u Velsu kao dvanaesto od trinaestoro djece, prešao je put od teškog radničkog djetinjstva do samog vrha svetske kinematografije i teatra.

Tokom šezdesetih godina prošlog veka Barton je bio među najplaćenijim i najtraženijim glumcima na planeti, pojavivši se u brojnim kultnim ostvarenjima kao što su: "Kleopatra", "Ko se boji Virdžinije Vulf", "Gnezdo orlova", "Ekvus", koja mu je donijela i nominaciju za Oskara, ali se pojavio i u kultnom jugoslovenskom ostvarenju "Sutjesci".

Izvor: R. Cummings / Hollywood Archive / Profimedia

Nakon što je Tito dao blagoslov za film, producent Popović je lično otputovao u London da moli Bartona da prihvati ulogu.

"Rekao mi je: "Dajte mi malo vremena." Sutra ujutru je pristao", prisetio se Popović.

Inače, sama produkcija filma koštala je nevjerovatnih 3,5 miliona dolara, što ga čini jednim od najskupljih filmova u istoriji Jugoslavije. Od te sume, Ričard je zaradio neverovatnih 250.000 dolara u to vrijeme.

Izvor: Cinema Legacy Collection/The Hol/All Rights Reserved

Prije samog snimanja, Barton je sa svojom suprugom Elizabet Tejlor, 31. jula 1971. godine, doputovao na Brione, kako bi bolje upoznao jugoslovenskog predsjednika.

"Dočekala nas je žena seljačkog izgleda i mali muškarac velikog stomaka," zapisao je glumac bez ustezanja. Jovanka mu je, ipak, djelovala šarmantno i imala je "razoran osmijeh", dok je Tito, skriven iza zatamnjenih naočara, ostao za njega enigma - nije mu čak uspio ni vidjeti boju očiju.

Glumca je posebno iznenadio fizički kontrast između dvoje domaćina. Jovanka mu se činila krupna i snažna, gotovo impozantna, dok je Tito, prema njegovom opisu, bio "malen, nježan i sitan, osim po stomaku koji je upadao u oči." Njegovi koraci bili su kratki, a ruka koju je pružio Bartonu “malena i ne naročito čvrsta". Barton je iskreno priznao da ga Tito i njegova supruga nisu impresionirali - ni izgledom, ni pojavom, ni držanjem.

Vidi opis Holivudskom glumcu platili 250.000 da igra Tita, on došao i Jovanku nazvao "seljankom": Broz mu bio "mali i debeo" Josip Broz Tito Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Rublič Jiří / ČTK / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube/wocomoHISTORY Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: urbanestrane.rs/printscreen Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Universal Archive/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: A2227 Sanden / DPA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Ipak, iza tih hladnih zapažanja krila se znatiželja. Barton je, kao profesionalac, pokušavao da "uhvati" Titovu energiju, pokrete i način govora, jer mu je upravo taj susret trebalo da pomogne da što vjernije prikaže jugoslovenskog predsjednika na filmu.

Interesantno je i da je Barton imao suprotno mišljenje od mnogih koji su tvrdili da je Tito bio dobar domaćin.

Barton bio pijan na snimanju

Bata Živojinović je u jednom od svojih mnogobrojnih intervjua za života otkrio da je Ričard Barton pijuckao viski još od jutra, a poslije podneva više nije bio ni za šta.

"Snimali smo ga samo do pola, a producenti su ga držali za noge da ne padne", pričao je Bata koji ga je u jednoj sceni, jer se mnogo klatio, pridržavao oko struka.

"Sve vrijeme je bio "pod gasom". Tražio je da mu se u vilu u Dubrovniku doveze ogromna količina čivasa", pričao je Živojinović.

U svojim dnevnicima je otkrio da je Tito zapravo djelovao prazno i bez mnogo harizme. Iako Ričard Barton nije bio impresioniran Titom, ipak je uspio da ga vjerno dočara na velikom platnu.

Podsjetite se filma: