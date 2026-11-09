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Ko je novi voditelj RTS-a? Radio na Pinku, a sad postao lice Javnog servisa

Ko je novi voditelj RTS-a? Radio na Pinku, a sad postao lice Javnog servisa

Autor Jovana Milićević
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Vijest o novom angažmanu Vukašin Katić je objavio na Instagramu, gdje nije krio zadovoljstvo zbog dolaska na Javni servis.

Ko je novi voditelj RTS-a? Izvor: Instagram/vuuukasin

Vukašin Katić novo je lice Radio-televizije Srbije, a gledaoci su ga imali prilike da upoznaju i ranije, tokom njegovog angažmana na Pink televiziji, gdje je radio kao reporter.

Mladi novinar aktivan je i na društvenim mrežama, posebno na Instagramu, gdje često objavljuje fotografije sa putovanja i dijeli detalje iz privatnog života.

Pažnju pratilaca privlače i njegove fotografije na kojima pozira bez majice, ističući mišićavo tijelo, a mnoge bi mogla da iznenadi informacija da je Vukašin rođen 2002. godine. Iako je veoma mlad, već je uspio da izgradi televizijsko iskustvo i postane prepoznatljivo lice na malim ekranima.

 Vijest o novom angažmanu sam je objavio na Instagramu, gdje nije krio zadovoljstvo zbog dolaska na Javni servis.

"Veoma sam ponosan što sam dio RTS-a, nacionalnog javnog servisa Srbije", napisao je Vukašin.

Tagovi

Vukašin Katić voditelj pink tv RTS

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