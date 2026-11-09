Oglasio se novi voditelj RTS-a: Odgovorio na prozivke zbog "prelijetanja", pa poslao poruku Mitroviću i Pinku

Mladi novinar Vukašin Katić, koji je nakon rada na Pinku postao deo RTS-a, oglasio se nakon brojnih komentara o promjeni televizije i odgovorio na prozivke o navodnom "prelijetanju".

Izvor: X/VukasinKatic

Vukašin Katić novo je lice Radio-televizije Srbije, a gledaoci su ga imali prilike da upoznaju i ranije, tokom njegovog angažmana na Pink televiziji, gdje je radio kao reporter.

Mladi novinar aktivan je i na društvenim mrežama, gdje često objavljuje fotografije i detalje iz privatnog života.

Nakon objave da je postao voditelj RTS-a uslijedili su kako pozitivni, tako i negativni komentari, povodom čega je mladi Vukašin odlučio da se oglasi na "Isku" (Bivšem Tviteru).

U objavi se prisjetio i perioda provedenog na televiziji Pink, kojoj je zahvalio na ukazanoj prilici i stečenom iskustvu.

Apropo nekakvog „preletanja“: Jesam do nedavno bio deo Pinka, što nikada nisam ni krio. Ostajem pri stavu da sam neizmerno zahvalan na pruženoj prilici da se, pre svega, bavim svojom strukom, ali i na svemu što sam naučio tokom vremena provedenog na ovoj televiziji. https://t.co/t45XKVcb01 — Vukasin Katic (@tvukasinkatic)November 8, 2026

"Apropo nekakvog "prelijjetanja": Jesam do nedavno bio dio Pinka, što nikada nisam ni krio. Ostajem pri stavu da sam neizmjerno zahvalan na pruženoj prilici da se, prije svega, bavim svojom strukom, ali i na svemu što sam naučio tokom vremena provedenog na ovoj televiziji", poručio je Katić.