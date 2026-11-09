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"Bio sam homoseksualac i narkoman": Željko Vasić o glasinama, sa 14 godina došao u Beograd pa se odao alkoholu

"Bio sam homoseksualac i narkoman": Željko Vasić o glasinama, sa 14 godina došao u Beograd pa se odao alkoholu

Autor Jovana Milićević
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Željko Vasić otvoreno je govorio o odrastanju, odlasku iz Zaječara u Beograd sa samo 14 godina i periodu života u kojem se odao alkoholu, ali se osvrnuo i na glasine koje su godinama kružile o njemu.

Željko Vasić o glasinama Izvor: ustupljene fotografije

Njegov muzički put Željka Vasića počeo je još u djetinjstvu, kada je sa devet godina upisao nižu muzičku školu, koju je uspješno završio. Jednom prilikom govorio je o odrastanju, prvim koracima u muzici i odluci da se kao tinejdžer preseli u Beograd.

"Sa 14 godina sam došao sam u Beograd, iz Zaječara, u srednju muzičku školu. Ostao sam ovdje 30 godina. Objašnjavam svima danas, pa i mojoj djeci, da je te 1994. godine, kada sam ja došao, bila veća razlika doći iz Zaječara u Beograd nego ići iz Beograda u London. To je nevjerovatno, u mentalitetu, i dalje postoje ljudi koji nikada nisu došli u prijestonicu. Mada, danas moj grad izgleda bolje i savremenije nego što je izgledao. Tada je bio veliki jaz između glavnog grada i unutrašnjosti", ispričao je Vasić, koji se prisjetio koliko mu je bilo neobično da kao dječak samostalno živi u Beogradu, daleko od porodice.

"Bio sam sam, živio sam u sadašnjoj Dečanskoj, a škola Mokranjac. Kada se sjetim, imam taj strah, tada sam bio klinac i nisam imao strah. Ne bih mogao svoje dijete da pustim, nije isto tada i sada", priznao je pjevač u emisiji "Pusti brigu". 

Imao problem sa alkoholom

Vasić je otvoreno govorio i o periodu života kada je pretjerivao sa alkoholom. Kako je objasnio, problem se javio tokom noćnih nastupa, kada mu je piće pomagalo da lakše podnese atmosferu i publiku.

"Čuo sam svakakve čaršijske priče, koje nisu dospjele do medija. Bio sam i homoseksualac i narkoman, ma svašta sam bio. Jedino od toga što je istina je da sam u jednom momentu mnogo pio. To je bio jedini moj problem u životu. Tad sam već živio sa svojom suprugom, koja mi je tada bila djevojka. To što sam ja pio nije nas remetilo. Dešavalo se noću, kada radim. Ne znam zašto sam pio, valjda da bih mogao sve to da podnesem, kad je krenuo fitilj da mi se smanjuje. Ne možeš trijezan da trpiš pijane ljude. Jednostavno ne možeš! Moraš i ti malo da popiješ, a onda se pređe granica. Suštinski to nije dobro uticalo na mene. Nisam se dobro osjećao", govorio je pjevač.

Tagovi

željko vasić glasine

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