Otkrila je detalje veze sa 24 godine mlađim Aleksandrom Ševom, navodeći da joj je velika podrška i da je upoznala i njegovu majku.

Izvor: Pink printscreen

Pjevačica Jelena Karleuša gostovala je u emisiji "Premijera“, pjevačica je tom prilikom otvoreno govorila o turbulentnom periodu kroz koji je prošla, ćerkama Atini i Niki, ali i novoj ljubavi sa 24 godine mlađim Aleksandrom Ševom.

Jelena je otkrila kako se osjeća nakon svega što joj se dogodilo prethodnih dana, osvrnula se na gašenje svojih naloga na društvenim mrežama, ali i najavila nove pjesme.

"Osjećam se dobro. Bilo je i gorih dana, a bilo je i boljih. Život je borba. Ekskluzivni stih iz moje nove pesme je: „Sve dok lajem ja i trajem“ i to je tako. Novi nalog do daljeg stoji, nisu me obrisali... Tačno je godinu dana otkad ste mi obrisali nalog udruženim snagama. Razmišljam da otvorim i "Onlyhate“ nalog, zapratite me na Instagramu, teško da ćemo doći do 2,5 miliona, bar ne ove godine", rekla je Jelena.

Ona je istakla da je njen život već tri decenije pod lupom javnosti i da je navikla na uspone i padove, ali da je poslednji period bio posebno težak.

"Mislim da svi koji me gledaju sada znaju da je čitava moja karijera jako burna, da me život nije mazio, da je kod mene turbulentno. Moj život je na tacni 30 godina, nije lako, ali sam poznata po tome da padam, ustajem, padam, ustajem, to je moj omiljeni sport. Sve je to prosto život. Kako ustati? Sastaviti sve svoje komadiće na gomilu i lepiti dio po dio. Ako nisi spreman da se sastavljaš od nule, onda ni ne treba da se baviš ovim poslom", poručila je pjevačica.

Karleuša je govorila i o odnosu javnosti prema njoj, ističući da se u ovom poslu često oseća kao da je u ringu, a otkrila je i da je iza nje period tokom kog više od sedam mjeseci nije nastupala.

Vidi opis "Izgleda top, bolja je riba od mene": Karleuša upoznala majku mlađeg dečka, proznala da je spasio poslovne prevare Jelena Karleuša Magazin IN Jelena Karleuša Magazin IN Jelena Karleuša Magazin IN Jelena Karleuša Magazin IN Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink printscreen Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 4 4 / 4

"Ovaj posao je sve samo ne muzika. Ja se sve vrijeme osjećam kao da sam u nekom ringu. Ovaj posao nije za svakoga. Ja sam za lijepu emociju, a dešava se haos. Iza mene je jedan jako težak period kad nisam pevala više od sedam mjeseci. Onda sam izdala nove pjesme koje su dugo bile u trendingu. Za razliku od drugih javnih ličnosti ja se ne plašim da pokažem svoj stav i to ima svoju cijenu. Par otkazanih koncerata zbog nekog hajpa, vjerovatno misle da ja na svojim koncertima pričam o političkim temama. Živimo u nefer eri, u nefer vremenima gdje je sve moguće", rekla je Jelena.

Pjevačica se potom osvrnula na to kako njene ćerke Atina i Nika podnose sve što se o njihovoj majci piše i govori u javnosti.

"One su navikle, imaju štit i odbrambeni mehanizam, Atina je s druge strane povučenija, mirnija. One to jako lijepo hendluju. Ja to obično saznajem od nekih ljudi sa strane. Nikad nisu htjele da mi otežaju, one to stoički podnose. Djeca mogu da budu baš zla u tom nekom uzrastu. Ja nisam mogla da ih zaštitim, ali sam mogla da ih vaspitam. Činila sam sve da shvate da nisu krive, da ništa loše nisam uradila", ispričala je Karleuša.

Najveću pažnju privukao je dio razgovora u kom je Karleuša govorila o novoj ljubavi sa Aleksandrom Ševom, koji je od nje mlađi 24 godine. Pjevačica nije krila koliko joj znači njegova podrška, posebno u periodu kada se suočavala sa brojnim problemima.

Vidi opis "Izgleda top, bolja je riba od mene": Karleuša upoznala majku mlađeg dečka, proznala da je spasio poslovne prevare Jelena Karleuša poligraf Jelena Karleuša poligraf Jelena Karleuša dečko brod Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube printscreen / Steffonator Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Youtube printscreen / Steffonator Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: printscreen/x/instagram/duskotosic Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Pink.rs Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: društvene mreže Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 7 / 7

"Ljubav se ne traži na silu, ljubav se desi. Jako sam srećna, s jedne strane jedan poslovni haos, s druge strane jedna divna ljubavna priča, mir, poštovanje i razumijevanje i jedna hrabrost da se sedne pored mene. On je iza kamere, on je moja velika podrška. On je jedan mladi momak koji je pokazao veliku hrabrost i odvažnost da u momentu kada me kidaju na komade stane uz mene i pokuša da me odbrani. To je viteški i hrabro, tako me je osvojio", rekla je Jelena.

Ona je priznala da joj ne prija kada se u javnosti toliko govori o razlici u godinama, pa je istakla da se osjeća odlično i da je u sjajnoj fizičkoj formi.

"On ima 24 godine, toliko se grozno osjećam kad se priča o godinama. Ja sam u fizičkoj formi aždaja i za njega i za svakoga. Zdrava, jaka, rasna i sportski nastrojena. Surovo iskreno, on me je spasio, ispao je veliki prijatelj, odbranio me i spasio velike poslovne prevare, ispao je veliki šmeker i brat kad mi je ukazao na neke malverzacije koje sam imala tada u karijeri. Vidjela sam u njemu prvenstveno čovjeka koji mi želi dobro, onda je objasnio da je sve to uradio iz ljubavi", ispričala je pjevačica.

Karleuša je otkrila i kako je počela njihova ljubavna priča, naglašavajući da su svemu prethodili brojni razgovori i dopisivanja.

"Prethodile su tome noći i noći razgovora, dopisivanja i želje. Ona prva dječja zaljubljivanja su kod mene i dalje prisutna, leptirići su kod mene slijepi miševi. Onog momenta kad je čovek stao ispred mene i držao me za ruku, on je stao uz mene kao što nije niko prije njega. Prethodni je pobjegao glavom bez obzira čim sam ga spomenula, zbog čega sam pomislila da pravih muškaraca više nema. Svega ima, samo mora da se desi sudbina i momenat. Ono što je važnije od seksa je način na koji te neko drži za ruku, gleda i poštuje. Zaljubljenost i strast vrlo brzo prođu, kad ste prvenstveno prijatelji... To se zove „soulmate“ ili srodna duša - rekla je Jelena.

Pjevačica je otkrila i da se Aleksandar odlično slaže sa njenim ćerkama, ali i da je ona već upoznala njegovu majku, o kojoj je imala samo riječi hvale.

"Aleksandar i Duško se nisu upoznali, ali mislim da će se super slagati kad se upoznaju. Aleksandar voli da provodi vrijeme i sa Atinom i Nikom da pričaju na razne dječje teme. Imaju dosta zajedničkih tema gdje ja ne pronalazim. Mama voli ozbiljnije teme, slažemo se u tome da mama ne treba puno da tvituje, nego više da se bavi pjevanjem. Upoznala sam mu mamu, ona je bolja riba od mene, ona je top, supermodel. Ne smijem ni da zamislim, šalim se, nadam se da misle pozitivno i dobro. Mene su sve majke i očevi od momaka mnogo voljeli, roditelji su bili ti koji su patili što ja odlazim. Otkriću vam jednu tajnu, ja sam privatno dobrica", ispričala je Karleuša.

Osvrnula se i na odnos sa bivšim suprugom Duškom Tošićem, otkrivši da je on nedavno odveo njihove ćerke kod bake.

"Duško je mlađi, odveo je Atinu i Niku u Orlovat kod bake, gledaju nas. Pozdravljam ih sve, mi smo u super odnosima".

(Kurir, MONDO)