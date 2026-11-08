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Desingerica ponovo pravio haos u avionu: Mazio ženu po ruci, sad snimao muškarca uz muziku iz Titanika

Desingerica ponovo pravio haos u avionu: Mazio ženu po ruci, sad snimao muškarca uz muziku iz Titanika

Autor Dragana Tomašević
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Reper Desingerica ponovo napravio pometnju novim snimkom iz aviona

Desingerica ponovo pravio haos u avionu Izvor: YouTube/ Desingerica

Reper Dragomir Despić Desingerica je prošle godine napravio pometnju u javnosti, kada je objavio snimak iz aviona, na kojem vidimo kako mazi po ruci nepoznatu ženu koja sedi iza njega.

Sada je ponovo napravio potez koji je mnoge podsjetio na tu situaciju koja je prethodne godine postala viralna. 

Reper je ovog puta zabilježio trenutke tokom leta uz verziju čuvene pjesme "My Heart Will Go On" iz filma "Titanik", a u snimku vidimo kako se približava nepoznatom muškarcu koji sjedi do njega.

Desingerica mu se približio na zvuke pjesme, on je ovlaš pogledao u telefon, da bi potom reper nastavio da mu se primiče.

Pogledajte:

Tagovi

Dragomir Despić Desingerica avion

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