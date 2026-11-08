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"Ljudi u dijaspori samo vade stotke kad me vide": Spavao na Stojinom dušeku u kombiju, pa pecnuo njenog sina u Eliti

"Ljudi u dijaspori samo vade stotke kad me vide": Spavao na Stojinom dušeku u kombiju, pa pecnuo njenog sina u Eliti

Autor Dragana Tomašević
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Voditelj Milan Milošević pri povratku iz inostranstva otkrio da je vodio nastup i zaradio dovoljno za šoping

Spavao na Stojinom dušeku u kombiju, pa pecnuo njenog sina u Eliti Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Voditelj Milan Milošević uslikan je danas na beogradskom aerodromu dok se vraćao iz inostranstva.

Voditelj rijaltiija Elita je otkrio da je vodio jedan nastup, kao i da su ljudi bili oduševljeni kada su ga vidjeli.

“Nisam spavao uopšte, vodio sam nastup. Ljudi me samo ljube i vade stotke u dijaspori, bio sam u Pandorfu pa sam šopingovao”, rekao je Milan i dotakao se Stoje Novaković sa kojom je nekada išao na turneje:

“Sa Stojom sam išao kombijem ona ima dormeo u kombiju, ona je dobro al izbjegava medije. Više voli da kuva ajvar”.

Dotakao se i njenog sina Milana Popova i njegovog učešća u Eliti:

“Za njenog sina Milana Popova neću da se miješam, solidno peva ali nema harizmu”, rekao je Milan Milošević.

(Telegraf,MONDO)

Tagovi

milan milošević stoja novaković Elita 10

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