Komšije Gorana Bregovića otkrile zašto su neke od najvećih zvijezda "i najnormalniji ljudi"

Izvor: Youtube printscreen/FACE HD TV

Goran Bregović, jedan je od najpoznatijih muzičara sa ovih prostora, napravio je prve muzičke korake u Sarajevu, gradu u kojem je rođen. Iako je nastupao širom svijeta i sarađivao s brojnim muzičarima, slava u njegovom rodnom gradu ne znači mnogo, jer Sarajlije, kako same kažu, ne fermaju ni najveće zvijezde.

Ekipa emisije "Metar moga sela" razgovarala je sa njegovim sugrađanima, koji su bez dlake na jeziku otkrili šta zaista misle o Bregoviću i zbog čega u sarajevskoj čaršiji ne prolaze foleri.

Drugi prolaznik nasmijao se na sam pomen imena muzičara:

"To je jedan od vodećih muzičara sa ovih prostora. Rado smo išli na te koncerte dok je čovek bio mlađi. Vremenom sjećanja izlape, ali sve u svemu pozitivna ličnost i dobar muzičar koji je imao i talenta i smisla, a očigledno i vredan čovjek, talenat je okej i dobra stvar ali mora se truditi podobro da se to ispolji kako treba".

Upitan da li ga vole u Sarajevu, jedan prolaznik ističe:

"Kako ga ne vole? To je jedan gospodin, jedna ikona grada".

Vidi opis "Nije se mnogo družio sa običnim svijetom": Sarajlije o Goranu Bregoviću, u ovom gradu se ne fermaju ni najveće zvijezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MONDO Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO Br. slika: 7 7 / 7

"Podijeljeno mišlljenje kao i za Dina Merlina"

Na pitanje kako sarajevska raja generalno gleda na Bregovića da li ga vole ili ne vole, drugi sugrađanin ima nešto uzdržaniji stav:

"Pa podijeljeno mišlljenje kao i za Dina Merlina, kao sve ostalo".

Na pitanje kako je bilo odrastati u tom dijelu grada, naš sagovornik objašnjava:

"Fino. Ovdje je bilo samo ljudi i neljudi, nije bilo nacija. Ima jedna interesantna stvar, većina tih pjevača, umjetnika, oni su bili iz oficirskih porodica i njemu i Čoli je otac bio... To Jugoslovenstvo, taj skup svih nacija, vjera u Sarajevu, bilo je bogatstvo Sarajeva, nije bilo mana".

Starije Sarajlije pamte i kultna mjesta gdje su se muzičari okupljali pre nego što su postali zvijezde:

"On je furao svoj film, nije se on mnogo ni družio sa običnim svetom. Bila je kultna kafana Parkuša, tu su sedli svi i Goran i Davorin i Kemo i Čola svi su tu sjedili i bila je kafana Estrada poznata...".

Sugrađanin ističe i to da grad nikada nije trpeo prepotentnost i da pravila čaršije važe za sve:

"Sarajevo je poznato po tome da ne ferma puno zvijezde. Ne sme se dići. Ivi Andriću kad je dobio nagradu oni su ga pozivali i vikali: "Napiše l' se šta?", to je naš sarajevski fol.

Mlađe generacije, iako nisu doživjele eru aktivnih nastupa "Bijelog dugmeta", s ponosom govore o nasleđu benda:

"Sa "Dugmetom" sve kreće ovde i kad sam bio mlađi nego što sam sada, naravno slušao sam samo najljepše. Kada mi govorimo o grupama kakvo je "Bijelo dugme", ne možemo da ne spomenemo da smo mi svi rasli sa pričama o tim grupama. Ja nisam imao tu sreću da sam se rodio ili da sam živeo kada su oni aktivno nastupali, ali moji roditelji su mnogo govorili o njima i naravno da je Brega uvijek taj neki koji se spominje kao prvi vezan za "Bijelo dugme" naravno evo i Tifa koji je takođe odavde ali i Bebek i Alen Islamović svi su podjednako važni ali "Dugme" je "Dugme" i nekako sve počne i završi sa "Bijelim dugmetom" i evo i kada mi nešto malo mlađi izlazimo, organizujemo neke događaje ili budemo dio istih možda je ta neka zajednička nit uvijek muzika iz tog perioda i muzika "Bijelog dugmeta".

Jedna sugrađanka objašnjava i zašto se u Sarajevu slavne ličnosti ponašaju kao sav običan svijet:

"Sarajlije znaju da procijene ko je kvalitet, ko je nekvalitet, ko je foler. Ko je foler, znate ko je foler, to je to. On je bio i ostao meni okej".

Komšija iz zgrade u kojoj Bregović i danas ima stan kaže:

"Nije im dozvoljeno da se uzvijezde. Ja mislim da je to suština. Ovde su svi toliko jednostavni. Kada biste vi sada otišli možda u neki drugi grad, glavni grad, neku metropolu u kojoj žive neke zvijezde, možda bi se svi slikali s tim zvijezdama kada ih vide na putu, u Sarajevu se neće niko slikati sa ljudima koji su iz Sarajeva, a velike su zvijezde, poput Brege, poput članova "Bijelog dugmeta", Dina Merlina, Harija Varešanovića, ne znam ko još sve živi ovdje, Hanka Paldum, svi oni i dalje žive ovde i jednaki su među ostalima. Nisu zvijezde u svakodnevnici, možda su i zato najveće zvijezde, zato što se ponašaju tako kako se ponašaju, zato ih i ljudi vole i zato su možda tamo negdje drugde najveći, a veliki su i ovdje kod nas".

"Postoji ta neka ajde da kažemo priča da u Sarajevu zapravo ne postoje zvijezde jer su ovde svi raja. Tako da i Goran Bregović je verovatno, sudeći prema iskustvu drugih ljudi, raja, a kada je neko raja, onda u Sarajevu mora biti voljen", dodao je ovaj komšija.

(Blic, MONDO)