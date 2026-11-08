Pevačica Rada Manojlović bila je u dugoj vezi sa kolegom Milanom Stankovićem, a onda ga je ostavila zbog Miomira Gajića

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Rada Manojlović je već godinama na javnoj sceni, a o njenim ljubavnim romansama, nadugačko i naširoko se pisalo.

Prvi je bio Milan Stanković, potom Momir Gajić, a zatim Haris Berković. Dok je sa dvojicom kolega ostala u dobrim odnosima, sa sportskim menadžerom ljubavni krah bio je buran, a bivši dečko Rade Manojlović Momir Gajić ponizio ju je kao niko u karijeri.

Ovako izgleda Momir:

Poniženje

Kada je tokom veze s Milanom Stankovićem Rada priznala da ju je osvojio drugi muškarac, reč je bila upravo o Momiru Gajiću, s kojim je pevačica raskinula trogodišnju vezu 2015. godine.

"Rada je dokaz da ne treba biti sa pevačicom", rekao je tada bivši dečko Rade Manojlović.

Demantovao Momirov otac

Na ove reči Rada nije ostala imuna, iznela je tada da je za nju njen bivši partner mrtav i da ne želi da mu daje na značaju u medijima, osvrnuvši se na to da je njegova sestra nikada nije prihvatila zato što je folk pevačica sa sela.

Vidi opis "Rada je dokaz da ne treba biti s pevačicom": Pevačica zbog njega ostavila dečka, pa doživela javno poniženje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 8 / 8

Takve navode svojevremeno je demantovao Momirov otac, istakavši da o Radi misli sve najlepše. Ipak, pevačica nikada nije sebi oprostila što je odnos s Milanom ugrozila zbog Momira.

Danas je Momir u srećnom braku s Nevenom Ninković, s kojom živi na Floridi, gde radi kao košarkaški menadžer.

"Ne pitam se samo ja"

Pevačica Rada Manojlović nedavno je privukla pažnju javnosti kada je na aerodromu po nju stigao njen dečko, i to u luksuznom džipu.

Rada je bila vidno raspoložena, nasmejana i opuštena, a na pitanje o svadbi bila je iskrena.

"Dečka i dalje krijem, tako mi prija, fino mi je, ove godine neće biti svadba, bacili smo se na koncerte, ne pitam se samo ja. Kad bude došlo vreme znaćete. Ne smeta mu što se pominje moja i Milanova veza, ne bi ovoliko sve trajalo. Nismo zajedno ni previše, ni premalo. Harisu je kada smo bili zajedno jako smetalo prisustvo medija, on je jedva čekao da se povuče, vidim da se vraća i drago mi je", rekla je Rada.

Izvor: Kurir / MONDO