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"Poslala mi je nevaspitanu poruku": Pjevač ostao u šoku zbog Tee Tairović, otkrio zbog čega je izbio sukob

"Poslala mi je nevaspitanu poruku": Pjevač ostao u šoku zbog Tee Tairović, otkrio zbog čega je izbio sukob

Autor Dragana Tomašević
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Amel Ćeman Ćemo progovorio je o saradnji sa Teom Tairović, koja se na kraju nije završila slavno.

Pjevač ostao u šoku zbog Tee Tairović, otkrio zbog čega je izbio sukob Izvor: pink tv / screenshot

Pjevač Amel Ćeman Ćemo iskreno je progovorio o Tei Tairović, pjevačici koja je nedavno hitno operisana, i sukobu koji je izbio oko pjesme.

Ćemo je dobio pjesmu za koju je ona pisala tekst, da bi ga kasnije povukla.

„Nisam ja to pominjao, to je ona prva dala vama, medijima. Ja sam htio da ćutim o tome, zato što me nekako život naučio da treba malo i ćutati kad je posao u pitanju, ali ona je to prvo dala medijima. Ne znam šta se desilo, ona je povukla tekst. To su samo njeni razlozi. Pustila mi je jednu poruku koja je malo nevaspitana, što me iznenadilo. Ali, Bože moj, svako komunicira na način koji može da dosegne, je l'. Ja ne želim da imam takvu komunikaciju, bilo kakvu lošu komunikaciju sa bilo kim, iako to, ovaj, možda neki ne mogu da percipiraju da je to, ja nisam neko ko je incidentan. Ona samo zna razlog“, rekao je Ćemo, a potom odbio da otkrije sadržaj poruke koju mu je poslala pjevačica.

„Ne, glupo je. Nema potrebe. Nije mi se dopalo zato što ja ne želim takav način komunikacije, ni sa kim, ni prema kome, a pogotovo ne prema ljudima koji su mi dragi. Tako da, ono, kako da ti kažem, svako ko komunicira, onoliko koliko je kadar da dobaci.“

"Nisam očekivao da mi pokloni tekst"

Ćemo je dodao da je bio spreman da plati tekst.

„Naravno, Bože, svašta. Nisam očekivao da meni to neko pokloni. Ne. To je jedna grčka pjesma... U tom momentu sam kupio tri, pa sam jednu snimio, a te su dvije ostale. I mislio sam da je ona ta koja, i zaista je napisala lijep tekst. Ali zašto je ona to povukla, pojma nemam. Niti ću ja da ulazim u tuđe razloge. Ako se desi neka saradnja, možda se i desi, ali ne treba neozbiljnim ljudima davati šansu.“

(Blic, MONDO)

Tagovi

Tea Tairović Amel Ćeman Ćemo

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