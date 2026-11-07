Tragično preminula Ava Karabatić

Starleta se u poslednje vrijeme borila s teškim psihičkim problemima, a svog partnera Lazara je više puta u medijima optuživala za teško fizičko nasilje.

Izvor: Printskrin/Instagram

Ava Karabatić tragično je izgubila svoj život noćas nešto iza ponoći u Zagrebu, objavili su na društvenim mrežama njeni najbliži prijatelji.

Starleta se u poslednje vrijeme borila s teškim psihičkim problemima, a svog partnera Lazara je više puta u medijima optuživala za teško fizičko nasilje.

Kako su javnost na njenim društvenim mrežama obavijestili njeni prijatelji, ona je život okončala skokom sa terase, koja se nalazila na prvom spratu.

Zvanične potvrde nadležnih institucija iz Hrvatske se još uvijek čekaju.

Najprije se na njenom profilu pojavio video na kome se vidi Ava okružena bolničarima.

- Nakon bijega od zlostavljača, Ava Karabatić doživjela je psihički slom. Ne zna ko je, ne zna gdje je. Ovdje Cvita, Avina prijateljica koja joj trenutno vodi društvene mreže. Budite molitvom uz nju. Jako je loše - napisala je Cvita.

Kasnije tokom noći, Cvita je napisala sledeću tužnu poruku:

- Ava nas je nažalost napustila, nije imala snage da se bori dalje, bacila se sa sprata... Ja, Cvita, obećavam zbog nje, i Ivice, da ću sve izneti sudski do kraja, naravno uz Maria, Vanju i njene prijatelje. Ona je mogla biti svakakva, ali ovo nije zaslužila. S ljubavlju, nevina zalutala dušo, nadamo se da si sada sa ocem - napisala je Cvita na Avinom Instagramu.

Tužnu vijest potvrdio je u suzama u video-snimku i njen prijatelj Mario Tomas, s kojim je Ava postavila i nekoliko slika prije tragičnog događaja, u kome mu se zahvalila na svemu, ali je istakla da i dalje voli bivšeg partnera i da zna da je bolesna.

- Ne znam kako da reagujem na ovo. Samo želim da znate, bila je u k…., bila je s….a, bila je sve, ali ovo nije napravila sama. Ovo su napravile institucije. Bio sam sa njom možda prije 10 sati... - istakao je njen prijatelj.

Ubrzo je osvanula još jedna audio poruka u kojoj je još jedan njen prijatelj potvrdio da je starleta tragično izgubila život.

- Pala je sa terase dole, sa prvog sprata. Nažalost, šta ćeš? Glava otišla - čuje se u ovoj potresnoj poruci.

Na društvenim mrežama odmah su se u komentarima ređale poruke saučešća porodici i prijateljima, ali je bilo i onih koji misle da ova informacija nije tačna i da je ovo samo marketinški trik.

Naša ekipa na sve načine pokušava da stupi u kontakt sa nadležnim hrvatskim organima, ali i njenim prijateljima, ali su oni nedostupni za komentar.