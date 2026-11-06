Prvo pojavljivanje Jovane Joksimović nakon odsustva sa TV: Voditeljka se vratila u jutarnji program

Tokom prethodnih dana na društvenim mrežama nizala su se pitanja o tome gde je Jovana Joksimović i zbog čega je nema pred kamerama.

Izvor: K1 televizija/ Printscreen

Nakon više od sedmicu odsustva sa malih ekrana, voditeljka Jovana Joksimović vratila se na posao. Njeno iznenadno odsustvo privuklo je pažnju gledalaca, koji su se danima pitali zbog čega je nema u jutarnjem programu na televiziji K1.

Tokom prethodnih dana na društvenim mrežama nizala su se pitanja o tome gdje je voditeljka i zbog čega je nema pred kamerama, a danas je ponovo zauzela svoje mjesto u studiju i nastavila da vodi emisiju.

Jovana je za povratak na male ekrane odabrala elegantnu teget kombinaciju, a stajling je upotpunila jednostavnom šminkom i sređenom frizurom. Bila je dobro raspoložena, a društvo joj je pravio kolega iz jutarnjeg programa.

Pogledajte kadrove iz emisije:

Rekli joj da nije za medije

Na majčin nagovor, prijavila se na konkurs za nova televizijska lica na BK televiziji, ne očekujući previše. U međuvremenu je otišla kod fotografa Belmonda, poznatog po angažmanu na fotografisanjima za časopis „Bazar“.

„Rekao mi je: 'Od tebe ćemo napraviti ljepoticu'. Ja bez šminke, zbunjena, ali uradio je sjajne fotografije. Kada sam izašla iz zgrade, zaustavio me je neki čovjek i pitao: 'Da li biste radili na televiziji Politika?' Mislila sam da se šali!“

Iako su joj na televiziji „Politika“ rekli da ima govornu manu i da nije dovoljno televizijski tip, nije odustajala. Svoju priliku na kraju je dobila na BK televiziji, gdje je prošla na konkursu među više od 6.000 prijavljenih kandidata.

„Zvali su me i rekli da sam ušla među 300 najboljih. Onda među 20. Na kraju mi je Aleksandar Tijanić rekao: 'Ti si najtelevizičnija osoba koju sam vidio u posljednje vrijeme i ti ćeš prva početi da radiš.' Bila sam šokirana, ali i ponosna.“

Jovana se vrlo brzo izdvojila među kolegama. Karijeru je započela u informativnom programu, u emisiji „Dan“. Posao nije bio nimalo lak, a radila je i po 15 sati dnevno.

„Bilo je veoma zahtjevno, ali Anja Ranković, tadašnja urednica zabavnog programa, naučila nas je ozbiljnosti. Radili smo kao volonteri, ali to su bile dragocjene tri godine mog života.“

Upravo tada se izgradila kao novinarsko lice, sigurno, promišljeno i spremno da se nosi s izazovima.

Nakon angažmana na BK televiziji, Jovana karijeru nastavlja na RTS-u, a potom prelazi na Pink i Prvu televiziju.

Sa suprugom Željkom Joksimovićem pokrenula je i privatni televizijski projekat K1, na kojem danas zajedno razvijaju medijske sadržaje.