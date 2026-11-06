Zvijezda serije "Prijatelji" otvara Onlifans: U 77 godini donela odluku o sajtu za odrasle, ima detaljan plan

Iako je godinama prisutna na malim ekranima, Morgan Ferčajld smatra da publika zapravo ne poznaje dovoljno njenu privatnu stranu.

Izvor: Youtube/mintedpoor

Američka glumica Morgan Ferčajld, koju publika pamti po ulogama u serijama „Falcon Crest“ i „Prijatelji“, odlučila je da napravi neočekivan poslovni potez. U 77. godini otvorila je profil na platformi OnlyFans.

Iako se ova platforma najčešće povezuje s eksplicitnim sadržajem, glumica je odmah razjasnila da to nije ono što njeni obožavaoci mogu da očekuju.

„Objavljivaću nove fotografije i video-zapise. I prije nego što iko pita – ne, nije riječ o takvom sadržaju“, poručila je Ferčajld.

Kako je objasnila, na profilu planira da se zabavlja, šali i razgovara s pratiocima o različitim temama, a cilj joj je da im pokaže svoju stranu koju do sada nijesu imali priliku da upoznaju.

Ljudi poznaju njene likove, ali ne i nju

Morgan Ferčajld iza sebe ima višedecenijsku televizijsku karijeru i brojne zapažene uloge u američkim serijama. Pored ostvarenja „Falcon Crest“, mnogi je pamte i kao Noru Bing, majku Čendlera Binga, kojeg je u kultnim „Prijateljima“ igrao pokojni Metju Peri.

Pogledajte kadrove iz serije "Prijatelji":

Iako je godinama prisutna na malim ekranima, glumica smatra da publika zapravo ne poznaje dovoljno njenu privatnu stranu.

„Ljudi znaju moje likove, odjeću i velike frizure“, rekla je za magazin „People“, a potom otkrila šta bi voljela da podijeli sa pratiocima.

„Možda ne znaju koliko sam zaljubljenik u nauku ili koliko me sestra lako može nasmijati. Voljela bih da podijelim više takvih trenutaka“, dodala je.

Pomaže joj tim koji je sarađivao sa poznatim glumicama

U pokretanju profila pomaže joj Endi Bečman, izvršni direktor kompanije Creators Inc, koja se bavi vođenjem karijera kreatora sadržaja. Njegov tim ranije je sarađivao i s glumicama Džejmi Presli i Šenon Elizabet, koje su takođe otvorile naloge na ovoj platformi.

Bečman smatra da je Ferčajld tokom decenija karijere izgradila vjernu publiku i da njeni obožavaoci i dalje žele da prate njen rad.

„Holivud relevantnost zvijezda obično mjeri prema onome što su radile u posljednje vrijeme. Obožavaoci to ne rade“, objasnio je za „People“.

Dodao je da joj OnlyFans omogućava da s publikom komunicira neposredno, bez posrednika i pod sopstvenim uslovima.

Ni u 77. godini ne odustaje od novih projekata

Osim glume i novog angažmana na OnlyFansu, Morgan se oprobala i u svijetu podkasta. Od oktobra prošle godine sa sestrom, takođe glumicom Ketrin Hart, vodi emisiju „2 Bitches From Texas“, u kojoj razgovaraju o različitim temama i dijele lične priče.

Glumica se ove godine vratila i u popularnu sapunicu „The Bold and the Beautiful“, poznatu i domaćoj publici, nakon čak 17 godina pauze. U epizodi emitovanoj 26. januara ponovo se pojavila uz glumca Džima Džeja Buloka.

Time je pokazala da ni nakon višedecenijske karijere nema namjeru da se povuče iz svijeta zabave i da je spremna za nove poslovne izazove.