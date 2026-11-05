"Doktore, da li mi je beba živa?": Supruga repera kroz suze o drami na porođaju, iznela jezive detalje

Lejla Nikšić, supruga repera Sajfera, preživela je dramatičan porođaj ćerke Noor, koji je zahtevao hitan carski rez zbog opasnosti po bebu.

Izvor: Printscreen

Lejla Nikšić, supruga popularnog repera Adnana Nikšića Sajfera, na svet je donela ćerkicu Noor, ali se sam porođaj pretvorio u pravu agoniju i borbu za život deteta.Iako je na kliniku otišla ubeđena da je u pitanju samo još jedna rutinska kontrola, usledio je šok kada su lekari ustanovili da je beba u opasnosti i da mora hitno na operacioni sto radi vanrednog carskog reza.

Kako je i sama priznala, tragedija je izbegnuta samo zahvaljujući pukoj sreći i upornosti njenog ginekologa, lekar je izričito insistirao da se pojavi na pregledu tačno u osam ujutru, iako je ona, iscrpljena nespavanjem i činjenicom da je prešla termin porođaja, molila da sve odloži.

"Ovo smo mi nekoliko minuta pre nego što smo saznali da je život naše bebe ugrožen", započela je Lejla, pa otkrila detalje razgovora sa doktorom: "Meni je doktor rekao da ujutru u 8 dođem na kontrolu. Ja sam njemu rekla: 'Molim vas da odspavam malo jer sam ja spavalica, a i već sam prenela trudnoću, nisam mogla da spavam', i on je meni rekao: 'Ne, ne, ni slučajno, pošto si već prenela trudnoću, glupo bi bilo da pomeramo', kao da mu je neko rekao".

"Nalaz je bio dobar, ali CTG jako loš, ravna linija, i tu je doktor odlučio da idemo na hitan carski rez, koji je bio neplaniran. Ja sam bila, ljudi dragi, gola. Oni mi donose spavaćicu, ja tražim da mi dovedu Adnana da se pozdravim sa njim. Preplašena sam bila u momentu i onda sam rekla doktoru: 'Samo mi recite je li beba živa, da znam, da me ne dočeka šok iz anestezije i da, ne daj Bože, čujem da je beba mrtva.' Onda je on meni rekao: 'Živa je, ali nemamo vremena, moramo da vadimo bebu'".

Uprkos velikom stresu i strahu koji je preživela, Lejla ističe da je imala potpuno poverenje u svog lekara i osoblje, te da je njeno iskustvo u državnoj bolnici bilo izuzetno pozitivno.

"Kroz taj šok sam mnogo lako prošla jer imam poverenje u svog doktora. Od samog buđenja iz anestezije, preko intenzivne nege, stvarno su svi bili ljubazni prema meni. Ja sam od početka trudnoće bežala od državnih ustanova, ali to je greška", zaključila je reperova supruga.