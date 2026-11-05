Ćerka Đoleta Balaševića doživela dramu na putu za Beograd: Pomogao joj nepoznati muškarac, pa usledio šok

Jovana Balašević doživela je dramu na putu ka Beogradu kada joj je pukla guma, ali je pomoć stigla od neznanca sa posebnom tetovažom.

Izvor: Instagram/printscreen/jovana.lola.balasevic

Glumica Jovana Balašević, ćerka legendarnog kantautora Đorđa Balaševića, doživela je pravu dramu na putu ka Beogradu, gde je žurila na predstavu. Usred vožnje iz Novog Sada pukla joj je guma na automobilu, a kada je situacija delovala bezizlazno, u pomoć joj je pritekao potpuni neznanac.

Ono što ju je ostavilo bez teksta bio je detalj koji je ugledala na njegovoj ruci, čovek koji joj se našao u nevolji nosi tetovažu sa stihovima i uspomenom na njenog slavnog oca.

"Krenula sam danas iz Novog Sada, ka Beogradu, međutim, probušila mi se guma. Nekako se dovučem do najbliže rampe, stanem zamolim: 'Izvini molim te, jako mi je bitno da večeras stignem na vreme. Guma mi se probušila, da li možeš da je zameniš, imam rezervnu.'"

"Kolega njegov mi kaže: 'Ja bih od kuće došao vama da zamenim gumu' i ja krenem da ga davim: 'Jao strašno, treba da stignem na predstavu, jedno je da ja gledam, ne bi bilo toliko važno, ali ja igram večeras, moram da stignem na vreme. On to zameni i kaže: 'Đole nas je mnogo sve zadužio', 'Evo vidite šta imam istetovirano' i pokaže mi podlakticu, a tamo nisu srpski junaci, zmajevi, škorpije, tip ima istetovirano: 'Ne lomite mi bagrenje'"

Kada je otišla da se zahvali gospodinu koji joj je ukazao pomoć na putu, usledio je još jedan znak:

"I kada sam posle par dana došla na pumpu da pitam: "Da li je tu Kole",kako bih mu ostavila nešto u znak zahvalnosti,rekli su: 'Nije,Kole je danas treća smena'. Samo sam se osmehnula. I nije slučajnost. I ne dešava se samo nama. Gde sve možeš ostaviti trag?"