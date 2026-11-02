Bosanac žestoko raspalio po Aleksandri Radović: "Svaka šuša kod nas ima školu pjevanja"

Dragan Stojković Bosanac komentarisao je riječi Aleksandre Radović o muzičkom takmičenju, ističući da svaka šuša može da ima školu pjevanja.

Izvor: TV Pink / screenshot

Dragan Stojković Bosnac danas je stigao na snimanje emisije "Pinkove zvezde" i po prvi put je pristao da da izjavu. Novinari su ga upitali kako reaguje na to što je Aleksandra Radović izjavila da je muzičko takmičenje u kom je on član žirija, čist promašaj.

"Svaka šuša ima školu pjevanja"

- To je njeno pravo. Nije ni ona sigurno. Mentori su na fakultetu, to su profesori koji odaberu dobre studente da ih provedu. Da je bila na fakultetu, znala bi da postoji godina kada se određuju smjerovi. To što ima školu pjevanja ne znači ništa. Svaka šuša može imati školu - poručio je Bosnac u jednoj od retkih izjava koju daje za medije.

Podsjetimo, Aleksandra Radović je bila dio žirija Pinkovih zvezda ranijih godina.

I Zorica Brunclik je odgovorila na Aleksandrine riječi

Zorica je bila direktna:

- U pravu je, potpuno je u pravu - rekla je Brunclik sa dozom ironije.

(Kurir / MONDO)