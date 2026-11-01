Proslavila se u "Grandu", pa zaratila sa Popovićem: Zorana Mićanović otkrila da li je došlo do pomirenja

Zorana Mićanović se vratila iz Dubaija i otkrila utiske o boravku, ali i o saradnji sa Grandom.

Izvor: MONDO

Pjevačica Zorana Mićanović danas je sletila na aerodrom vrativši se iz Ujedinjenih Emirata. Pjevačica se dotakla saradnje sa Grandom i tužbama koje je imala sa njima.

Zorana je bila u toplije krajeve pa je otkrila da je morala prethodno da se presvuče u WC.

"Izašla sam u papučama i haljinici, pošto sam bila u Dubaiju, ovdje je hladno. Presvukla sam se u WC-u", ispričala je pjevačica odmah po slijetanju.

Zorana je podijelila i utiske iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, gde je provela tri dana, ne skrivajući oduševljenje tamošnjom atmosferom.

"Ne plašim se, gledam svoja posla, ne opterećujem se. U Dubaiju je top, nisam se kupala, ostala sam tri dana, tamo je sve mirno, ostala bih tamo da živim, ne bih se vraćala", poručila je Zorana.

Pjevačica se potom osvrnula na odnos sa produkcijom "Grand" i Aleksandrom Milićem Milijem.

"Neću ponovo raditi sa Milijem, voljela bih, ali sve to zavisi od nas dvoje i dogovora. Drago mi je što ću moći da se vratim i da idem u njihove emisije. Sve se riješilo, dogovorili smo se. Nisu mi falile te emisije, dobro im je išlo i bez mene. Volim voditelje tamo i koncept emisije", otkrila je pjevačica.

Izvor: Telegraf / MONDO