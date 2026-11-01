Ova glumica se krije iza glasa Sunđer Boba Kockalonea: Obeležila je detinjstvo mnogih generacija

Crtani "Sunđer Bob Kockalone" postigao je veliku popularnost u čitavom svetu, a i dan danas ga generacije gledaju sa oduševljenjem.

Izvor: Youtube/MONDOPORTAL/Sundjer bob crtaci na srpskom

Od kada je 1. maja 1999. godine imao svetsku premijeru crtani film "Sunđer Bob Kockalone" je, sinhronizovan na 25 različita jezika i gledan je u 170 država.

Da ovaj crtać o energičnom i optimističnom sunđeru koji sa neverovatnom lakoćom upada u nevolje bude popularan i u Srbiji, umnogome je svojim glasom doprinela glumica Vladislava Vaca Đorđević.

Ona je pre izvesnog vremena govorila za MONDO:

Vladislava Đorđević kao Sunđer Bob Kockalone Izvor: Youtube / MONDO PORTAL

"Verujem da se ljudi zaustave na tome da zamišljaju kako taj lik zapravo izgleda i ko ga radi, ali češće sam naletala na slučajeve da deca baš i ne vole da im se kaže - evo, to ova osoba pozajmljuje glas Sunđer Bobu", ispričala nam je glumica.

Ko je glumica iza Sunđer Boba?

Osim Sunđera Boba, glumica je učestvovala i u sinhronizaciji drugih crtanih filmova: Ren i Stimpi, Dora istražuje, Trnavčevići, a pozajmila je glas i princezi Šaridi u predstavi "Aladin na ledu". Osim brojnih reklama i džinglova, snimila je i dva albuma sa grupom Vroom.

Dobitnica je nagrade Mali Marulić Split 2010. za najbolju žensku ulogu u predstavi "Lažeš Melita" igrala je u većini beogradskih pozorišta, a angažovana je i u malom pozorištu "Duško Radović" i Ateljeu 212.

Vaca Đorđević u "Radoviću" igra u predstavama: "Lažeš Melita", "Neke vrlo važne stvari", "Skoro svako može da padne osim Čaplje", "Tinejdž klub - Istine o odrastanju".

Iako je njen glas neraskidivo povezan sa ovim animiranim junakom, Vacu smo imali prilike da gledamo u ostvarenjima "Ulica dobre volje", "Mile protiv tranzicije", "Zalet", "Andrija i Anđelka", "Slatke muke", "Realna priča" i drugim.

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