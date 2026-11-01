Razvela se Ksenija Bujišić: Bivša Veljka Ražnatovića stavila tačku na brak nakon 7 godina ljubavi i dvoje djece

Iako je doskoro bila jedno od prepoznatljivijih lica na malim ekranima, Ksenija se u poslednje vrijeme gotovo potpuno povukla iz javnosti.

Izvor: Instagram/bujisic.ksenija

Voditeljka Ksenija Bujišić okončala je vanbračnu zajednicu u kojoj je bila sedam godina. Kako Kurir saznaje, voditeljka je odlučila da stavi tačku na vezu sa Miljanom Banićevićem, sa kojim ima dvoje djece.

Iako je donedavno bila jedno od prepoznatljivijih lica na malim ekranima, Ksenija se u posljednje vrijeme gotovo potpuno povukla iz javnosti. Čini se da je, nakon velikih životnih promjena, odlučila da privatnost i porodicu stavi ispred medijske pažnje.

Privatni život pod velom tajne

Nakon povlačenja iz javnosti, voditeljka je fokus usmjerila na odgajanje ćerke i sina, kojima je, sudeći po njenom životnom izboru, posvetila najveći dio vremena. Umjesto televizijskih angažmana, snimanja, javnih događaja i pojavljivanja pred kamerama, Ksenija je izabrala mirniji život, daleko od znatiželjnih pogleda.

Upravo zbog toga njen privatni život posljednjih godina bio je obavijen velom tajne, pa su informacije o promjenama kroz koje je prolazila ostale van domašaja javnosti.

Da je oduvijek željela da sačuva svoju intimu, Ksenija je pokazala i tokom televizijske karijere. Iako je publika bila zainteresovana za njen privatni život, nije željela da partnera izlaže javnosti niti da od njihovog odnosa pravi medijsku priču. Njih dvoje nijesu se zajedno pojavljivali na gradskim događajima.

Inače, mnogi pamte da je voditeljka ranije bila u vezi sa Veljkom Ražnatovićem, sa kojim je provela nekoliko mjeseci.

Prisjetimo se:

Ksenija Bujišić Veljko Ražnatović https://t.co/WWsHbuvcVI — Mariel (@malasirena111)November 1, 2026

Iz nezvaničnih izvora Kurir saznaje kakav je bio njihov odnos.

„Jeste to bila velika ljubav, ali sve se završilo u maju prošle godine. Najbliži prijatelji i porodica su to znali, ali nijesu govorili o tome. Tek sada je po beogradskim kuloarima počelo da se spekuliše o njihovom razvodu, i to nakon što su Miljana vidjeli u društvu drugih žena. On je bio poznat po noćnom životu i prije veze sa Ksenijom, a tako je nastavio i nakon što su odlučili da se raziđu“, kaže izvor upućen u cijelu situaciju i nastavlja:

Nisu u kontaktu

„Ksenija je nastavila dalje sama, posvećena je porodičnim obavezama i, koliko ja znam, sa bivšim partnerom, kako ga je ona predstavljala, nema kontakt. Svako je nastavio svojim putem“, završava Kurirov izvor.

Povodom saznanja o okončanju vanbračne zajednice oglasila se i Ksenija, koja je ljubazno poručila da o svojoj privatnosti ne želi javno da govori.

„Da, istina je da je vanbračna zajednica završena odavno. O svom privatnom životu nijesam mnogo govorila ni tokom trajanja vanbračne zajednice, pa ne vidim razlog da sada govorim o nečemu čemu je došao kraj“, bilo je sve što je Ksenija imala da kaže.

(Kurir / MONDO)