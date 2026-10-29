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Umrla čuvena glumica: Nominovana je za Oskara, a borila se sa teškom bolešću

Umrla čuvena glumica: Nominovana je za Oskara, a borila se sa teškom bolešću

Autor Jovana Milićević
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Barbara Beri je ostvarila izuzetnu glumačku karijeru, osvojivši nagradu za najbolju glumicu na Filmskom festivalu u Kanu 1964. godine za ulogu Džuli u filmu "One Potato, Two Potato".

Umrla čuvena glumica: Nominovana je za Oskara, a borila se sa teškom bolešću Izvor: Youtube/Alan Eichler

Glumica Barbara Beri, nominovana za Oskara, preminula je u sredu u svom domu na Menhetnu, preneo je "Njujork tajms".

Njena ćerka Džejn Harnik saopštila je da je smrt nastupila uz medicinsku pomoć, nakon što je glumici dijagnostikovan neizlečivi karcinom.

Međutim, karcinom nije bila njena jedina bitka. Godine 2014. dijagnostikovana joj je idiopatska plućna fibroza, oboljenje koje, prema definiciji klinike Mejo, predstavlja degenerativnu bolest koja nastaje kada plućno tkivo postane oštećeno i prekriveno ožiljcima, što znatno otežava disanje.

Zlatna palma i nominacija za Oskara

Beri je ostvarila izuzetnu glumačku karijeru, osvojivši nagradu za najbolju glumicu na Filmskom festivalu u Kanu 1964. godine za ulogu Džuli u filmu "One Potato, Two Potato", revolucionarnom ostvarenju o međurasnoj vezi.

Bila je nominovana za Oskara u kategoriji najbolje sporedne glumice za rolu u filmu "Breaking Away" iz 1979. godine, što je ujedno ostala njena najpoznatija uloga. U ovoj hvaljenoj dramediji o odrastanju grupe srednjoškolaca u Blumingtonu u Indijani, tumačila je lik Evelin Stoler. Film, u kojem je zapaženu ulogu ostvario i Denis Kvejd, ovenčan je Oskarom za najbolji originalni scenario. Istu ulogu brižne majke ponovila je i u televizijskoj seriji nastaloj po uzoru na film, što joj je 1981. godine donelo nominaciju za nagradu Emi.

Uloge na televiziji i književni rad

Njen umetnički opus obuhvatao je i pozorište. Za nagradu Toni nominovana je 1971. godine u kategoriji najbolje glumice u mjuziklu, zahvaljujući roli Sare u predstavi "Company" Stivena Sondhajma. Među njenim najzapaženijim televizijskim i filmskim zadacima izdvajaju se lik Elizabet Miler, supruge kapetana Barnija Milera u humorističkoj seriji "Barney Miller" od 1975. do 1978. godine, kao i uloga majke Goldi Hon u filmu "Private Benjamin" iz 1980. godine.

Preminula umetnica bavila se i pisanjem. Objavila je dve knjige za decu, "Lone Star" (1990) i "Adam Zigzag" (1994), kao i dva memoarska dela posvećena borbi protiv opake bolesti – "Second Act" iz 1997. i "Don’t Die of Embarrassment" iz 1999. godine. Iza Barbare Beri ostalo je dvoje dece, ćerka Džejn i sin Aron Harnik, koje je dobila u braku sa umetničkim direktorom Džejem Harnikom, preminulim 2007. godine.

(PageSix/MONDO)

Tagovi

glumica Barbara Beri

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