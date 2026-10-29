Umro pod nerazjašnjenim okolnostima: Dragana Bekvalac slomljena zbog smrti, oglasila se javno

Dragana Bekvalac objavila je fotografiju koja je probudila uspomene na lijepe trenutke iz prošlosti.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Sestra Nataše Bekvalac, Dragana, nedavno je ostala bez svog psa Odina. Sada je objavila uspomenu sa ljubimcem koji je godinama bio dio njene porodice.

Na fotografiji se vidi kako leži u spavaćoj sobi na bračnom krevetu, dok su pored nje psi Artur i Odin. Ljubimci su bezbrižno spavali u njenom zagrljaju, a Bekvalčevu je ova uspomena dotukla.

Izvor: Instagram/draganabekvalac72

"Odin", napisala je uz emotikon koji plače i slomljeno srce.

"Ti si bio i ostaćeš poseban deo mog života jer si jedno biće koje ne može da se prepriča, veseli moj, veliki, dobri Odiško... Dušice moja, putuj s' anđelima jer si jedan od njih... Lave moj. Voli te babica", napisala je ona prethodno i dodala da se sve desilo iznenada:

"P.S. Otišao si za par minuta, zdrav kao dren... Kako... Ne znamo... Saznaćemo."