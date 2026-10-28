Šok transformacija Stefana Đurića Raste: Skinuo se na plaži, svi trljali oči kad su videli trbušnjake (Foto)

Stefan Đurić Rasta nedavno je pokazao novi imidž, a sada i figuru nakon gubitka kilograma

Izvor: MONDO / Matija Popović

Stefan Đurić Rasta ponovo je u centru pažnje, ali ovog puta razlog nijesu poslovni projekti i saradnje, već fizički izgled.

Rasta je dugo bio prepoznatljiv po dredovima, širokoj garderobi i urbanom stilu, koji je bio dio njegovog imidža od samog početka karijere. Sada je primjetno da je promijenio način oblačenja, a pratioci na mrežama ostali su bez teksta i kada su ga vidjeli bez košulje i odijela.

Muzičar je odlučio da pokaže i kako izgleda nakon gubitka kilograma, pa je na plaži pozirao bez majice. Tom prilikom do izražaja je došla njegova nova figura, koja se prilično razlikuje od izgleda na koji je publika navikla prethodnih godina.

U komentarima su svi hvalili izgled Stefana Đurića Raste, a kako sada izgleda, pogledajte ovdje:

Izvor: Instagram

"Toliko sam čekala da smrša, da se dotjera, da se probudi. Welcome back, izgledaš bolje nego ikad", napisala je jedna korisnica društvenih mreža.

(Kurir, MONDO)