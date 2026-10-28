logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šok transformacija Stefana Đurića Raste: Skinuo se na plaži, svi trljali oči kad su videli trbušnjake (Foto)

Šok transformacija Stefana Đurića Raste: Skinuo se na plaži, svi trljali oči kad su videli trbušnjake (Foto)

Autor Dragana Tomašević
0

Stefan Đurić Rasta nedavno je pokazao novi imidž, a sada i figuru nakon gubitka kilograma

Šok transformacija Stefana Đurića Raste Izvor: MONDO / Matija Popović

Stefan Đurić Rasta ponovo je u centru pažnje, ali ovog puta razlog nijesu poslovni projekti i saradnje, već fizički izgled.

Rasta je dugo bio prepoznatljiv po dredovima, širokoj garderobi i urbanom stilu, koji je bio dio njegovog imidža od samog početka karijere. Sada je primjetno da je promijenio način oblačenja, a pratioci na mrežama ostali su bez teksta i kada su ga vidjeli bez košulje i odijela.

Muzičar je odlučio da pokaže i kako izgleda nakon gubitka kilograma, pa je na plaži pozirao bez majice. Tom prilikom do izražaja je došla njegova nova figura, koja se prilično razlikuje od izgleda na koji je publika navikla prethodnih godina.

U komentarima su svi hvalili izgled Stefana Đurića Raste, a kako sada izgleda, pogledajte ovdje:

Izvor: Instagram

"Toliko sam čekala da smrša, da se dotjera, da se probudi. Welcome back, izgledaš bolje nego ikad", napisala je jedna korisnica društvenih mreža.

(Kurir, MONDO)

Tagovi

Stefan Đurić Rasta

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ