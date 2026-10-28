Detalji sa sahrane Metjua Perija: Ekipa iz Prijatelja se okupila oko kovčega, držali se za ruke i plakali zajedno

U dokumentarcu o Metjuu Periju je prikazan i snimak intervjua koji je Peri dao Lariju Kingu 2002. godine, tokom kojeg je govorio o iskustvu na rehabilitaciji.

Izvor: YouTube/Netflix

Dokumentarac o Metjuu Periju, "The One About Matthew Perry", otkriva nove detalje iz života i smrti pokojnog glumca iz serije "Prijatelji".

U trodelnom dokumentarcu Meri Robertson, koji je premijerno prikazan na Netfliksu 27. oktobra, jedan od Perijevih najboljih prijatelja, Rodžer Kostiljo, otkrio je da je snimanje serije "Prijatelji" obustavljeno 2001. godine, kada je Metju Peri otišao na rehabilitaciju.Video

"Morali su na neko vreme da obustave snimanje dok Met ne reši probleme sa kojima se suočavao", rekao je Kostiljo.

Kako je objasnila Perijeva sestra Mia Peri Bouik, glumca su u tom periodu pratili snažan osećaj stida i krivice, jer je bio svestan da od snimanja serije zavisi egzistencija velikog broja ljudi.

Izvor: YouTube/Netflix

"Uz to je išla neverovatna količina stida i krivice, jer je znao koliko ljudi radi na tim serijama i da njihova egzistencija zavisi od toga. Mrzeo je što je zbog njega sve moralo da stane, ali je istovremeno znao da mora da se oporavi", otkrila je Mia.

U dokumentarcu je prikazan i snimak intervjua koji je Peri dao Lariju Kingu 2002. godine, tokom kojeg je govorio o iskustvu na rehabilitaciji.

Pogledajte kadrove iz dokumentarca:

"Morao sam da se usredsredim isključivo na trezvenost. Zamolio sam producente 'Prijatelja' da mi daju što više vremena. Nisam im čak ni garantovao da ću se vratiti. Snimali su scene bez mene. Trojica izvršnih producenata su divni ljudi", rekao je tada glumac.

Obožavaoci se verovatno sećaju da se šesta sezona završila Čendlerovom prosidbom Monike, koju je igrala Kortni Koks. Kada je, pet meseci kasnije, počela sedma sezona, Peri je bio primetno mršaviji. Kasnije je u svojim memoarima opisao kako se njegova zavisnost odražavala na fizički izgled tokom snimanja serije.

"Možete da pratite tok moje zavisnosti ako posmatrate kako se moja težina menjala iz sezone u sezonu. Kada sam imao višak kilograma, u pitanju je bio alkohol, a kada sam bio mršav, bile su to tablete. Kada sam imao kozju bradicu, uzimao sam mnogo tableta", napisao je Peri.

Njegova sestra objasnila je da je tokom snimanja sedme sezone putovao između rehabilitacionog centra u Malibuu i seta "Prijatelja", kako bi mogao da učestvuje u snimanju epizoda u kojima se Čendler i Monika venčavaju. Njihovo venčanje prikazano je u finalu sezone.

"Obe porodice došle su na snimanje da gledaju njihovo venčanje. To je bio veoma važan trenutak za sve nas, jer smo bili zabrinuti za njega. Nismo znali šta će se dogoditi u budućnosti. Pokušati da održavaš odnose sa ljudima dok se istovremeno boriš sa razarajućom zavisnošću, rekla bih, gotovo je nemoguće", ispričala je Bouik.

"Mislim da je neizgovorena istina sa kojom smo se svi, na neki način, suočavali bila: 'Da li je ovo njegovo venčanje?' Bila sam na setu i sećam se kako je Monika hodala ka oltaru. Kada je Metju izgovarao zavete, emocije u njegovim očima bile su stvarne, baš kao i sve ostalo u tom trenutku", dodala je ona.

Bouik je istakla da su Peri i Kortni Koks imali poseban odnos i da je među njima postojala iskrena ljubav, iako je bila prijateljska.

"Metju i Kortni imali su divan odnos. Tokom godina, dok su prolazili kroz sve to, bilo je očigledno da među njima postoji prava ljubav, platonska, prijateljska ljubav, ali ipak ljubav. To je lepa uspomena, pomešana sa tugom", objasnila je.

U poslednjoj epizodi dokumentarca "The One About Matthew Perry", Bouik se prisetila i sahrane svog brata 2023. godine, na kojoj su se pojavili glumci iz serije "Prijatelji" - Kortni Koks, Dženifer Aniston, Lisa Kudrou, Dejvid Švimer i Met Leblank.

"Na sahrani smo organizovali da kovčeg neko vreme bude otvoren samo za članove porodice, kako bismo svi mogli da se oprostimo. Sahrana je bila veoma mala, prisustvovali su samo bliski prijatelji i porodica. Ostali glumci iz 'Prijatelja' ušli su zajedno. Nisam ih videla najmanje 20 godina. Dženifer Aniston je prva prišla i snažno me zagrlila. Ali svi su to uradili", ispričala je Mia, koja je dodala da je potom usledio posebno emotivan trenutak.

"Svih petoro prišlo je kovčegu držeći se za ruke i stalo oko njega, plačući", zaključila je sestra pokojnog Perija.

(Variety/MONDO)