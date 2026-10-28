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"Pinkove zvezde su totalni promašaj": Aleksandra Radović osula paljbu po muzičkom takmičenju i mentorima

"Pinkove zvezde su totalni promašaj": Aleksandra Radović osula paljbu po muzičkom takmičenju i mentorima

Autor Jovana Milićević
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Aleksandra Radović je govorila o tome koliko su obrazovanje, kultura i znanje važni.

Aleksandra Radović osula paljbu po muzičkom takmičenju i mentorima Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pevačica Aleksandra Radović, koja je svojevremeno bila članica žirija "Pinkovih zvezda", bez ustručavanja je istakla svoje mišljenje o muzičkom takmičenju, ali i o sve većem broju škola pjevanja i ljudi koji sebe nazivaju mentorima.

Osim toga, govorila je i o tome koliko su obrazovanje, kultura i znanje važni, posebno kada je riječ o muzici i radu sa mladim talentima.

Izvor: Pink

"Pinkove zvezde su totalni promašaj. Željela sam da tu negdje napravim razliku i da pokažem mladim ljudima da je važno biti obrazovan, kulturan i da je važno o nekoj temi govoriti sa nekim predznanjem", poručila je pjevačica, koja se potom osvrnula na škole pjevanja kojih je danas sve više, ali i na ljude koji sebe predstavljaju kao mentore.

"Kada pričamo o pjevanju i o školi pevanja, mnogo je škola sada i mnogo ljudi sebi daje za pravo da nešto nazove školom ili da nazove sebe mentorom. Je l' smo mi zaboravili šta su mentori? Koja je njihova funkcija i gdje se oni nalaze i u kojim ustanovama? Mnogo smo pomiješali i pobrkali lončiće", govorila je Aleksandra Radović u podkastu "Sigurno mesto".

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Tagovi

Aleksandra Radović pinkove zvezde

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