Zaradio milione od hitova, a u fioci krije ovu diplomu: Evo šta je po struci Aleksandar Milić Mili

Aleksandar Milić Mili prešao je iz svijeta biznisa u muzičku industriju i postao poznat.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Aleksandar Milić Mili, kompozitor i muzički producent, muzički direktor produkcije Granda i član žirija takmičenja "Zvezde Granda", školovao se u inostranstvu.

Milić je svojevremeno istakao da je rođen u porodici u kojoj se diploma veoma cijenila i gdje se bitan akcenat stavljao na obrazovanje. Tako je njegov brat danas neurohirurg, dok je on izabrao studije koje nemaju veze sa muzikom i javnim poslovima.

Naime, Milić ima diplomu Biznis administracije u Pragu, ali je ljubav prema muzici pobijedila.

"Ivan i ja smo tako odgajani da smo imali razne aktivnosti, sport, muziku i školu, i ako u tim stvarima dajemo rezultate, bili smo slobodni da radimo šta hoćemo. Roditelji su nas podržavali, pogotovo u muzici. Ivan je bio sjajan pijanista, a ja najlošiji đak u istoriji muzičke škole koja ima tradiciju 200 godina. Nikad ništa nisam vježbao, svirao sam sa 12 dok su svi ostali u grupi imali 9 godina. Bio sam katastrofa, ali sam vrlo rano počeo da pravim pjesme. Već sa 9 godina sam dobio prvu nagradu Hrvatske za dečiju poeziju.

Svojevremeno je govorio o dolasku u Beograd.

"Došao sam u Beograd bez ičega, u majici i farmerkama, ali i tada sam razmišljao da će se i to završiti i da ću prekinuti tok takvog života, da spavam kod sestre Ninice iza neke peći. Čudan i težak period, ali ja to tako nisam doživljavao".

Prva pjesma koja ga je proslavila jeste hit Harija Mata Harija "Ja ne pijem".

"To je prva pjesma koja je izašla u etar i koja je prodata u milion primeraka. Tad sam u Sarajevu dobio dosta ponuda, radio sam za Diskoton, Jasnu Gopsić, a spremao sam i svoj album sa bendom. Taj album je mnogo obećavao, ali onda se zaratilo i sve se zaustavilo".

Izvor: Nova / MONDO