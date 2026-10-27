Poznati košarkaš varao trudnu ženu sa srpskom pjevačicom? "Voljela sam oženjenog, u čemu je problem?!"

Vladimir Dašić, poznati košarkaš, navodno je varao trudnu suprugu sa pjevačicom Milenom Ćeranić.

Izvor: Instagram/ceranicmilena/MN Press

Iako je tokom košarkaške karijere ostvario brojne uspjehe, igrajući za Budućnost, Real Madrid, Virtus, Olimpiju i druge klubove, ali i reprezentaciju Crne Gore, Vladimir Dašić je široj javnosti najpoznatiji po navodnoj ljubavnoj vezi sa pjevačicom Milenom Ćeranić.

Vladimir je rođen 1988. godine u Podgorici. Njihova navodna veza od samog starta intrigirala je javnost, jer je košarkaš bio oženjen kada je stupio u romansu sa pjevačicom, s kojom je navodno varao trudnu suprugu.

Vladimir i Milena su navodno vezu započeli polovinom 2011. godine na Zlatiboru, gdje je on boravio zbog priprema sa reprezentacijom. Kako su prenosili mediji, njihov turbulentan odnos s prekidima je trajao nekoliko godina. Milena je mjesecima demantovala romansu o kojoj su svi brujali, iako su ih paparaci nekoliko puta uhvatili zajedno.

Vladimir je odlučio da ipak ostane u braku sa svojom suprugom. Sudeći po rijetkim intervjuima poznatog košarkaša, ćerka je centar njegovog svijeta.

U vrijeme kada su Milena i Vladimir bili u žiži interesovanja oštro su negirali da među njima postoje emocije, ali je pjevačica nedavno priznala:

Izjave im se poklopile

"Voljela sam oženjenog čovjeka i u čemu je problem? Sve stvari se prevaziđu, ali je jako bitno da priznate emociju, da je živite i osjetite kako biste mogli da ne pravite gluposti u svom životu i nastavite da idete dalje. U stvari, moram da se ispravim, nisam voljela oženjenog, nego zauzetog", rekla je ona.

Mada nije navela o kome je riječ, i Vladimirove riječi poklapaju se sa Mileninim, pa je tako on jednom prilikom šokirao izjavom:

"Ko voli brak nek izvoli. Radije svoj potpis stavljam na sportske ugovore. Vjerujem u ljubav, ne u papir."

Košarka mu je i dalje profesionalni izbor broj jedan, od prošle godine je u dresu kluba iz Danilovgrada, a paralelno sa sportom u rodnom gradu bavi se i ugostiteljstvom.

Vidi opis Poznati košarkaš varao trudnu ženu sa srpskom pjevačicom? "Voljela sam oženjenog, u čemu je problem?!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: PROMO Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/CeranicMilena Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/CeranicMilena Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/CeranicMilena Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO/U.Arsić Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO/U.Arsić Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Kurir TV screenshot Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/ceranicmilena/screenshot Br. slika: 9 9 / 9 AD

Izvor: Kurir / MONDO