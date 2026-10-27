Rahela Ferari, poznata srpska glumica, preživjela je Drugi svjetski rat skrivajući se od Gestapoa. Njena priča o hrabrosti i umjetnosti inspiriše i danas.

Izvor: Printscreen

Rahela Ferari rođena je 1911. godine u Zemunu kao Bela Rahel Frajnd. Odrasla je u siromašnoj jevrejskoj porodici i kasnije je pričala da joj je djetinjstvo bilo jako usamljeno. Spas od dosade pronašla je u pozorištu, gde joj je rođak radio kao rekviziter.

Prvo je samo statirala u pozorištu u Novom Sadu, a 1931. postala je i stalni član, pod imenom Rožika Frajnd. Poslije toga je učila glumu u Budimpešti i došla u Beograd, gde je polako gradila karijeru.

Pogledajte kako je izgledala Rahela:

Vidi opis Kako je Rahela Ferari za noć osijedila od straha: Pred Gestapoom odigrala ulogu koja joj je spasila život Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Gavra Kaćanski /printscreen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Youtube/Gavra Kaćanski /printscreen Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube/Gavra Kaćanski /printscreen Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Youtube/gamer047 Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Youtube Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Youtube / Tesna koža Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/screenshot/Tesna koža/Mondo Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/screenshot/Movieclips/Domaći filmovi i serije Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/screenshot/Movieclips/Domaći filmovi i serije Br. slika: 10 10 / 10

Međutim, kada je počeo Drugi svjetski rat, sve se promijenilo. Zbog jevrejskog porijekla morala je da se krije od Gestapoa, a uporno je odbijala da nosi žutu traku.

Iz tog perioda ostala je priča o noći u kojoj je od straha osijedila. Dok se pod lažnim imenom Ruža krila u jednoj kući u Žarkovu, Njemci su joj iznenada zakucali na vrata. Život joj je tada spasila komšinica Smiljka. Uletila je u sobu glumeći da se raduje i vičući kako su Rahelu primili u pozorište u Pančevu. Obje su odigrale tu lažnu predstavu, Rahela je čak ponudila gestapovce pićem da proslave, pa su oni otišli a da joj nisu ni pogledali dokumenta.

Kada se sve smirilo, otišla je do kupatila. Umjesto žene sa tamnom kosom, u ogledalu je videla sebe sa potpuno sijedom kosom. Glavu je te noći sačuvala, ali tragedija nije stala na tome jer niko iz njene porodice nije preživio rat.