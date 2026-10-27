Rahela Ferari, poznata srpska glumica, preživjela je Drugi svjetski rat skrivajući se od Gestapoa. Njena priča o hrabrosti i umjetnosti inspiriše i danas.
Rahela Ferari rođena je 1911. godine u Zemunu kao Bela Rahel Frajnd. Odrasla je u siromašnoj jevrejskoj porodici i kasnije je pričala da joj je djetinjstvo bilo jako usamljeno. Spas od dosade pronašla je u pozorištu, gde joj je rođak radio kao rekviziter.
Prvo je samo statirala u pozorištu u Novom Sadu, a 1931. postala je i stalni član, pod imenom Rožika Frajnd. Poslije toga je učila glumu u Budimpešti i došla u Beograd, gde je polako gradila karijeru.
Pogledajte kako je izgledala Rahela:
Kako je Rahela Ferari za noć osijedila od straha: Pred Gestapoom odigrala ulogu koja joj je spasila život
Međutim, kada je počeo Drugi svjetski rat, sve se promijenilo. Zbog jevrejskog porijekla morala je da se krije od Gestapoa, a uporno je odbijala da nosi žutu traku.
Iz tog perioda ostala je priča o noći u kojoj je od straha osijedila. Dok se pod lažnim imenom Ruža krila u jednoj kući u Žarkovu, Njemci su joj iznenada zakucali na vrata. Život joj je tada spasila komšinica Smiljka. Uletila je u sobu glumeći da se raduje i vičući kako su Rahelu primili u pozorište u Pančevu. Obje su odigrale tu lažnu predstavu, Rahela je čak ponudila gestapovce pićem da proslave, pa su oni otišli a da joj nisu ni pogledali dokumenta.
Kada se sve smirilo, otišla je do kupatila. Umjesto žene sa tamnom kosom, u ogledalu je videla sebe sa potpuno sijedom kosom. Glavu je te noći sačuvala, ali tragedija nije stala na tome jer niko iz njene porodice nije preživio rat.