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Kako je Rahela Ferari za noć osijedila od straha: Pred Gestapoom odigrala ulogu koja joj je spasila život

Kako je Rahela Ferari za noć osijedila od straha: Pred Gestapoom odigrala ulogu koja joj je spasila život

Autor Ana Živančević
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Rahela Ferari, poznata srpska glumica, preživjela je Drugi svjetski rat skrivajući se od Gestapoa. Njena priča o hrabrosti i umjetnosti inspiriše i danas.

Kako je Rahela Ferari za noć osijedila od straha Izvor: Printscreen

Rahela Ferari rođena je 1911. godine u Zemunu kao Bela Rahel Frajnd. Odrasla je u siromašnoj jevrejskoj porodici i kasnije je pričala da joj je djetinjstvo bilo jako usamljeno. Spas od dosade pronašla je u pozorištu, gde joj je rođak radio kao rekviziter.

Prvo je samo statirala u pozorištu u Novom Sadu, a 1931. postala je i stalni član, pod imenom Rožika Frajnd. Poslije toga je učila glumu u Budimpešti i došla u Beograd, gde je polako gradila karijeru.

Pogledajte kako je izgledala Rahela:

Međutim, kada je počeo Drugi svjetski rat, sve se promijenilo. Zbog jevrejskog porijekla morala je da se krije od Gestapoa, a uporno je odbijala da nosi žutu traku.

Iz tog perioda ostala je priča o noći u kojoj je od straha osijedila. Dok se pod lažnim imenom Ruža krila u jednoj kući u Žarkovu, Njemci su joj iznenada zakucali na vrata. Život joj je tada spasila komšinica Smiljka. Uletila je u sobu glumeći da se raduje i vičući kako su Rahelu primili u pozorište u Pančevu. Obje su odigrale tu lažnu predstavu, Rahela je čak ponudila gestapovce pićem da proslave, pa su oni otišli a da joj nisu ni pogledali dokumenta.

Kada se sve smirilo, otišla je do kupatila. Umjesto žene sa tamnom kosom, u ogledalu je videla sebe sa potpuno sijedom kosom. Glavu je te noći sačuvala, ali tragedija nije stala na tome jer niko iz njene porodice nije preživio rat.

Tagovi

Rahela Ferari glumica drugi svjetski rat

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