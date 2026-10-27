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Dom Šaulića zavijen u crno: Ilda se oglasila o iznenadnoj smrti u porodici

Dom Šaulića zavijen u crno: Ilda se oglasila o iznenadnoj smrti u porodici

Autor Jovana Milićević
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Na svom Instagram profilu Ilda Šaulić je saoštila da se njena porodica nosi sa velikim bolom.

Ilda se oglasila o iznenadnoj smrti u porodici Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ilda Šaulić oglasila se potresnim vijestima.

Na svom Instagram profilu, pjevačica je saoštila da se njena porodica nosi sa velikim bolom, nakon što joj je preminuo svekar.

Tom prilikom objavila je fotografiju svog svekra sa njenim ocem Šabanom Šaulićem, uz emotivnu poruku.

"Iznenada nas je napustio Bojanov tata, Emin deda, moj svekar. Otišao je kod svog prijatelja da nastave druženje i pecanje. Tamo negde...", napisala je Ilda Šaulić.

Tagovi

Ilda Šaulić svekar smrt

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