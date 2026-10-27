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Njemački ovčar nasrnuo na bivšeg igrača Liverpula: Završio u bolnici sa više od 50 šavova

Njemački ovčar nasrnuo na bivšeg igrača Liverpula: Završio u bolnici sa više od 50 šavova

Autor Tijana Jevtić
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Bivši fudbaler Liverpula Džermejn Penant završio je u bolnici nakon napada njemačkog ovčara tokom šetnje sa svojim psom.

Njemački ovčar nasrnuo na bivšeg igrača Liverpula Izvor: Screenshot/Instagram/@jermaine7pennant

Bivšeg fudbalera Liverpula Džermejna Penanta napao je njemački ovčar dok je bio u šetnji, a tom prilikom zadobio je teške povrede noge. Završio je u bolnici, gdje su mu ljekari sanirali rane od ujeda i stavili više od 50 šavova.

Incident se dogodio kada je Penant pokušao da zaštiti svog psa, američku akitu po imenu King. Njemački ovčar je najprije nasrnuo na njegovog ljubimca, a bivši fudbaler je odmah reagovao kako bi spriječio sukob. Međutim, pas je potom napao njega i oborio ga na zemlju.

Penant je o svemu govorio za britanske medije, opisujući trenutke koji su se pretvorili u pravu noćnu moru. Kako je ispričao, pas mu je držao nogu u čeljustima najmanje pet sekundi, dok je on ležao na zemlji.

"Bilo je zaista zastrašujuće. Drugi pas je napao Kinga, pa sam ja uskočio da ga zaštitim. U sledećem trenutku, pas je napao mene. Završio sam na zemlji, a on mi je držao nogu u čeljustima najmanje pet sekundi", ispričao je Penant, dodajući da ne namjerava da prijavi incident policiji.

Fotografije koje je bivši fudbaler podijelio pokazuju ozbiljne povrede desne potkoljenice. Ljekari su zbrinuli četiri rane od ujeda, ali su ga upozorili da bi zbog jedne posebno teške povrede mogla da bude potrebna i hirurška intervencija.

Tagovi

fk liverpul džermejn penant pas napad

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